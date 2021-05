Rexi James sur ce qu’il faut pour être une star d’Instagram | Nouvelles des gens

Devenir une star des médias sociaux demande beaucoup de courage et de détermination. Il n’est pas facile de se montrer et devenir viral ne se fait pas du jour au lendemain. Les influenceurs les plus prospères ont pris le temps de construire des relations solides avec leurs followers en étant eux-mêmes authentiques. Rexi James a fait exactement cela. Une journaliste en herbe, TikTok Star, et un mannequin Instagram aux capacités différentes ne laissent rien la retenir.

Élevée dans une famille militaire, Rexi James est née à Portland, OR avec un handicap appelé arthrogrypose amyoplasie, qui affecte ses articulations, ses muscles et ses tendons. «En grandissant, j’ai toujours détesté mon handicap parce que cela rendait des tâches simples 10 fois plus difficiles qu’elles ne devraient l’être», dit Rexi. «Au fil du temps, j’ai appris à surmonter ces défis et à les laisser me motiver à inspirer les autres.

Après avoir obtenu un diplôme en communication, Rexi James s’est tourné vers les médias sociaux, pensant que ce serait un excellent moyen de gagner de l’argent supplémentaire. «Être une femme handicapée qui est également une influenceuse des médias sociaux a complètement changé ma vie», explique Rexi. « Quand j’ai réalisé que les gens étaient vraiment intéressés par ce que je faisais et disais, j’ai décidé d’en faire une profession. » Comprenant que la communauté des personnes handicapées est souvent négligée dans la modélisation, Rexi a été inspirée à utiliser son pouvoir pour de bon.

«Tout le monde est beau, et cela inclut également ceux d’entre nous qui sont handicapés», déclare Rexi. « Je sais que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles mon TikTok et Instagram ont commencé à exploser avec les abonnés. Les gens recherchent une représentation. » Avec cette vision du monde et cette ténacité, Rexi est devenue la star du numérique qu’elle est aujourd’hui.

Toujours déterminée à poursuivre son rêve de devenir journaliste, Rexi continue de se diversifier dans d’autres domaines qui la passionnent. Rexi James explique: « Le pouvoir des histoires me passionne. C’est pourquoi je voulais devenir journaliste. » Grâce à son contenu et à son talent uniques, Rexi James brise les frontières, un stéréotype à la fois.

(Clause de non-responsabilité: Ceci est un contenu Brand Desk)