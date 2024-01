Rex Heuermann, tueur en série présumé de Gilgo Beach, accusé de meurtre au deuxième degré lors du décès de la quatrième victime

CNN

Suspect des meurtres en série de Gilgo Beach Rex Heuermann a maintenant été accusé du meurtre des quatre femmes connues sous le nom de «Gilgo Quatre» après que leurs restes aient été découverts par les enquêteurs de Long Island en 2010.

Heuermann est accusé de meurtre au deuxième degré pour la mort de Maureen Brainard-Barnes, ont annoncé mardi les procureurs. Brainard-Barnes avait 25 ans lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois en juillet 2007.

Heuermann a plaidé non coupable de la nouvelle accusation lorsqu’il a comparu devant le tribunal mardi dans un costume sombre, les mains menottées derrière le dos. Sa fille et son ex-épouse, Asa Ellerup, étaient toutes deux présentes à l’audience.

Heuermann a été arrêté en juillet et inculpé de trois chefs de meurtre au premier degré pour les meurtres de Melissa Barthelemy en 2009 et de Megan Waterman et Amber Costello en 2010. Il a plaidé non coupable de ces accusations l’année dernière.

Les restes des quatre femmes ont été retrouvés près de Gilgo Beach à quelques jours d’intervalle en 2010.

“L’enquête du grand jury sur les soi-disant Gilgo Four est terminée, elle a été conclue”, a déclaré le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, aux journalistes après l’audience.

À mesure que les affaires seront jugées devant les tribunaux, l’enquête entrera dans sa deuxième phase, a déclaré Tierney, où les autorités examineront « les autres corps et les autres meurtres, que nous pensons importants du point de vue de l’enquête ».

Heuermann continue de clamer son innocence, a déclaré son avocat Michael Brown aux journalistes après l’audience. « Il a dit : ‘Je ne suis pas coupable de ces accusations.’ Il a hâte de combattre ces accusations », a déclaré Brown.

Brainard-Barnes vivait dans le Connecticut et on pensait qu’elle travaillait comme travailleuse du sexe lorsqu’elle a disparu. Les trois autres victimes auraient également été des travailleuses du sexe ou des escortes au moment de leur disparition.

“Ne pas permettre aux travailleuses du sexe d’accéder à la justice envoie un message aux hommes qui les victimisent, à savoir que les agresseurs ne subiront peut-être jamais de conséquences pour leurs actes illicites et criminels”, a déclaré l’avocate Gloria Allred, représentant certains membres de la famille des victimes, lors d’une conférence de presse après. l’audience. « Nous sommes en 2024 – y aura-t-il justice pour les femmes qui avaient juste besoin d’un peu d’argent pour subvenir aux besoins de leurs enfants ou d’elles-mêmes ?

Nicolette Brainard-Barnes avait sept ans lorsque sa mère a été tuée.

“Sa perte a radicalement changé la trajectoire de ma vie”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse. “Il y a d’innombrables fois où j’ai eu besoin d’elle et elle n’était pas là.”

Nicolette a dit que sa mère lui faisait la lecture tous les soirs.

“Je dois beaucoup à ma mère et je sais qu’elle voudrait que je parle pour elle dans ce processus et que je fasse savoir à tout le monde qui elle était vraiment.”

Les enquêteurs ont trouvé de l’ADN appartenant à Ellerup sur une ceinture en cuir utilisée pour retenir Brainard-Barnes, selon un acte d’accusation.

Brainard-Barnes était retenue par trois ceintures de cuir, dont l’une servait à lui attacher les chevilles, selon l’acte d’accusation.

Brown a déclaré que les preuves des tests d’ADN nucléaire révélées mardi par les procureurs étaient « problématiques ».

“On nous a toujours dit que les preuves ne convenaient pas aux tests d’ADN nucléaire”, a déclaré Brown. « Miraculeusement, les tests d’ADN nucléaire et leurs résultats ont été publiés. »

En 2010, un cheveu récupéré sur une boucle de ceinture ne convenait pas au profilage ADN et a été envoyé à un laboratoire médico-légal pour une analyse plus approfondie avant l’identification de Heuermann comme suspect, indique l’acte d’accusation.

Le laboratoire a récemment pu générer des données de séquençage de l’ADN pour les cheveux trouvés sur Brainard-Barnes, confirmant un lien avec Heuermann, indique l’acte d’accusation.

Le profil ADN est « 7 900 milliards de fois plus susceptible de provenir d’une personne génétiquement identique au fichier de génotype SNP d’Asa Ellerup que d’un individu sans lien de parenté », indique l’acte d’accusation.

“L’ADN nucléaire existait dans les cheveux depuis leur première découverte en 2010 et maintenant la science a rattrapé son retard”, a déclaré Tierney. “Je dirais que c’est une bonne pause pour la justice, une bonne pause pour l’enquête.”

Les chercheurs ont également déterminé que l’ADN extrait de poils féminins récupérés sur les corps de Waterman et Costello était « considérablement plus susceptible » de provenir d’une personne ayant des profils ADN génétiquement identiques à ceux de l’épouse et de la fille de Heuermann, selon l’acte d’accusation.

La technologie utilisée pour déterminer les preuves ADN est « de pointe » et « scientifiquement acceptée dans la communauté médicale et médico-légale », a ajouté Tierney.

Ellerup n’était pas en ville lorsque Brainard-Barnes a disparu, selon l’acte d’accusation. Et les quatre meurtres auraient eu lieu alors que la femme et les enfants de Heuermann voyageaient hors de l’État, ce qui lui laissait « un temps illimité pour exécuter ses plans pour chaque victime sans aucune crainte que sa famille découvre ou apprenne son implication dans ces crimes », selon à l’acte d’accusation.

“Cet acte d’accusation (…) montre clairement qu’Asa Ellerup et ses enfants n’étaient pas impliqués, même dans la juridiction, lorsque ces meurtres ont eu lieu”, a déclaré mardi l’avocat d’Ellerup, Robert Macedonio.

L’arrestation de Heuermann l’année dernière a été une « surprise » pour Ellerup et les enfants, a ajouté Macedonio.

“Cette vie qui existait, ou aurait pu exister, ils l’ignoraient complètement”, a déclaré l’avocat. “Elle n’est pas impliquée dans cette affaire et n’y a jamais été impliquée.”

Les autorités ont identifié Heuermann comme suspect début 2022 à l’aide de données de téléphone portable, de descriptions de témoins et d’autres informations, et ont obtenu un échantillon de son ADN à partir des restes de croûte dans une boîte à pizza qu’il a jetée.

Les enquêteurs ont également connecté Heuermann à Waterman en effectuant des tests ADN avancés sur un morceau de cheveux masculin trouvé près de son corps et en le comparant à l’ADN obtenu à partir des restes de pizza, indique l’acte d’accusation.

À moins de six miles de l’endroit où les restes ont été découverts, Heuermann vivait tranquillement avec sa famille dans la banlieue de Long Island, à Massapequa Park, depuis des années.

Il a épousé Ellerup en 1996 et vivait tranquillement avec sa fille et son beau-fils. Les voisins ont déclaré que la famille restait pour la plupart seule. Ellerup a demandé le divorce quelques jours après l’arrestation de Heuermann, avait alors déclaré son avocat à CNN.

Michael M. Santiago/Getty Images Des responsables de l’application des lois sont vus au domicile d’un suspect arrêté dans les meurtres non résolus de Gilgo Beach le 14 juillet 2023, à Massapequa Park, New York.

Lorsque les enquêteurs ont bouleversé la maison l’été dernier, ils ont découvert entre 200 et 300 armes cachées dans un coffre-fort muré et verrouillé derrière une porte métallique. Les autorités ont également examiné les propriétés que possède Heuermann en Caroline du Sud et au Nevada.

Les enquêteurs ont récupéré deux téléphones portables de Heuermann au moment de son arrestation qui ont été utilisés pour contacter des travailleuses du sexe, a déclaré mardi Tierney. Les procureurs ont pu identifier les comptes de messagerie frauduleux et les pseudonymes utilisés par Heuermann pour rechercher du « porno de torture » et des informations sur les enquêtes sur le meurtre et les familles des victimes, a-t-il ajouté.

L’ADN de Heuermann a été trouvé sur au moins un des corps, a déclaré Tierney précédemment.

L’historique Internet de Heuermann comprend au moins 200 recherches sur Internet pour obtenir des informations sur l’état de l’enquête Gilgo, ainsi que des recherches compulsives de photos des victimes et de leurs familles, a indiqué le procureur.

Les Gilgo Four font partie des 11 ensembles de restes humains retrouvés éparpillés sur la côte sud de Long Island entre 2010 et 2011, lançant ce que la police a appelé « l’une des enquêtes sur les homicides les plus importantes » de l’histoire de l’île.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.