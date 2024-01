Rex Heuermann, suspect des meurtres en série de Gilgo Beach, inculpé de la mort d’une quatrième femme

RIVERHEAD, NY — Rex Heuermann, l’homme accusé du meurtre de trois travailleuses du sexe à Gilgo Beach, New York, a été inculpé mardi d’un quatrième meurtre, selon des documents judiciaires.

Les accusations de meurtres en série présumés, dévoilées mardi au palais de justice du comté de Suffolk à Riverhead sur Long Island, sont liées à la mort de Maureen Brainard-Barnes, 25 ans, dont les restes ont été retrouvés près de Gilgo Beach.

Heuermann était considéré comme l’un des principaux suspects de sa mort. Il a déjà été inculpé pour la mort de Melissa Barthelemy, 24 ans ; Megan Waterman, 22 ans ; et Amber Lynn Costello, 27 ans, toutes trouvées dans les hautes herbes près de Gilgo Beach.

Il a plaidé non coupable des nouvelles accusations, a indiqué son avocat.

Rex Heuermann comparaît mardi devant le tribunal avec son avocat Michael Brown au tribunal du comté de Suffolk à Riverhead, New York. James Carbone / Piscine

Heuermann est resté silencieux lors de sa brève comparution devant le tribunal mardi. Son ex-épouse, Asa Ellerup, était présente.

“Il a hâte de combattre ces accusations et nous le faisons”, a déclaré l’avocat Michael Brown lors d’un point de presse.

Il est détenu sans caution.

Le procureur du comté de Suffolk, Raymond A. Tierney, a déclaré que Brainard-Barnes était une « intellectuelle » et une écrivaine qui « se souciait profondément des gens qu’elle aimait ».

“C’était une sœur, une mère et une fille dévouées”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “Elle manque beaucoup à ceux qui l’aimaient. Cela a été un honneur et un privilège de travailler sur ces affaires et d’offrir cette petite mesure de clôture aux membres de la famille.”

La fille de Brainard-Barnes, Nicolette, avait 7 ans lorsque sa mère a été assassinée. Des documents judiciaires indiquent que Brainard-Barnes avait été retenu par trois ceintures de cuir.

Des cheveux féminins trouvés sur une boucle d’une des ceintures liaient Heuermann au crime.

“Sa perte a radicalement changé la trajectoire de ma vie”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. «J’ai eu d’innombrables fois besoin d’elle et elle n’était pas là. Je me souviens qu’elle me faisait la lecture tous les soirs et maintenant je ne me souviens plus du son de sa voix. J’aurais aimé qu’elle soit là aujourd’hui, mais elle nous a été enlevée.

Nicolette Brainard-Barnes a déclaré que l’acte d’accusation « a apporté l’espoir d’une justice pour ma mère et ma famille ».

Les restes des quatre femmes – connues sous le nom de « Gilgo Four » – ont été découverts en décembre 2010 alors que les autorités recherchaient Shannan Gilbert, une travailleuse du sexe disparue le 1er mai 2010.

Gilbert, 23 ans, aurait été vu pour la dernière fois en train de traverser la communauté fermée d’Oak Beach après avoir quitté le domicile d’un client, selon un policier. chronologie du cas. Ses restes n’ont été retrouvés qu’en décembre 2011.

Heuermann est lié à la mort de Barthelemy, Waterman et Costello en partie par les cheveux de sa femme, ont indiqué des responsables. Il a été trouvé sur les lieux du crime et a amené les autorités à croire que les objets utilisés lors des meurtres, tels que des sacs en toile de jute et du ruban adhésif, provenaient de leur domicile.

Les données de téléphones portables et l’ADN obtenus à partir d’une tranche de pizza jetée ont également été utilisés pour relier Heuermann aux décès, ont indiqué les autorités.

L’épouse et les enfants de Heuermann voyageaient hors de l’État lors des quatre meurtres. Les documents indiquent que cela lui a donné « un temps libre pour exécuter son plan pour chaque victime sans aucune crainte que sa famille découvre ou apprenne son implication dans ces crimes ».

Il a été arrêté en juillet alors que des détectives l’entouraient devant son bureau d’architecture de Manhattan. Heuermann a plaidé non coupable à trois accusations de meurtre au premier degré et à trois accusations de meurtre au deuxième degré dans les meurtres de Barthelemy, Waterman et Costello.

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du coin supérieur gauche, Shannan Gilbert, Maureen Brainard-Barnes, Melissa Barthelemy, Valerie Mack, Amber Lynn Costello et Megan Waterman. Police du comté de Suffolk

Les restes de Brainard-Barnes ont été découverts le long d’Ocean Parkway le 13 décembre 2010, selon les autorités. Ses restes ont été retrouvés avec ceux de Costello et Waterman. Les restes de Barthélemy ont été retrouvés le 11 décembre 2010.

Les quatre femmes travaillaient comme escortes Craigslist et ont été vues pour la dernière fois entre juillet 2007 et septembre 2010, selon la chronologie de l’affaire.

La sœur de Brainard-Barnes, Melissa Cann, est devenue émue en parlant du décès. Elle a dit que sa sœur était « plus que la façon dont elle a été représentée ».

“Elle était avant tout une mère aimante, une sœur attentionnée et une amie généreuse”, a déclaré Cann en larmes. “La perte de Maureen a entraîné une douleur et une panique inimaginables. Ma vie a été brisée par la confirmation de la mort de Maureen.”

Plusieurs autres ensembles de restes humains ont été découverts lors de la recherche de Gilbert, notamment les restes partiels de Jessica Taylor, les restes de Valerie Mack, 24 ans, d’une petite fille, d’un homme, de la mère de l’enfant et d’une personne non identifiée.

Heuermann n’est pas soupçonné dans tous les décès et il n’a pas été inculpé pour la mort de Gilbert, Taylor ou Mack.

Sa prochaine audience au tribunal est prévue pour le 6 février.

Carolina Gonzalez et Emilie Ikeda ont rapporté de Riverhead, Minyvonne Burke a rapporté de Pittsburgh