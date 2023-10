Rex Heuermann a enquêté sur deux autres meurtres de Gilgo Beach

Suspect du tueur en série de Gilgo Beach Rex Heuermann fait actuellement l’objet d’une enquête concernant les meurtres d’au moins deux autres victimes dont les restes ont été abandonnés le long des côtes de Long Island.

Commissaire de police du comté de Suffolk Rodney Harrison dit à un média local Jour d’actualité que deux enquêteurs supplémentaires avaient rejoint le groupe de travail de Gilgo Beach avec pour objectif de se concentrer sur les meurtres de Karen Vergata et Valerie Mack.

Ces enquêteurs examinent les informations et explorent les antécédents des deux femmes qui ont disparu alors qu’elles travaillaient toutes deux comme travailleuses du sexe.

Il a fallu des années pour identifier les restes de Vergata et Mack et – pour l’instant – M. Heuermann n’a pas été inculpé de leurs meurtres et n’a pas été officiellement désigné comme suspect.

M. Harrison a déclaré que d’autres membres du groupe de travail travaillent également à identifier trois autres victimes dont les restes ont été retrouvés le long de la plage de Gilgo.

« J’ai pensé que c’était une bonne idée de faire appel à des personnes extérieures pour examiner d’autres choses qui pourraient potentiellement se rattacher à Rex Heuermann », a déclaré le commissaire de police.

« C’est quelque chose dont j’ai besoin – une équipe d’enquêteurs dédiés pour établir des priorités, pour venir travailler – sans rien faire, mais en cherchant à voir si vous pouvez les attacher à d’où ils viennent. »

Il a ajouté : « Une fois que nous aurons compris cela, alors peut-être que nous allons de l’avant soit en étant quelque chose dans lequel Rex Heuermann aurait pu être impliqué, soit en identifiant un autre sujet qui aurait pu être impliqué. »

Mack a été vu vivant pour la dernière fois dans le New Jersey en 2000 alors qu’il travaillait comme travailleuse du sexe.

Ses restes ont été retrouvés à deux reprises à Manorville en 2000 et à Oak Beach en 2011, lorsque les forces de l’ordre ont découvert les restes de 11 victimes dans la région de Gilgo Beach.

Pendant près d’une décennie, son identité est restée un mystère jusqu’à ce qu’elle soit finalement identifiée en 2020 grâce à la généalogie génétique.

Le suspect du tueur en série de Gilgo Beach, Rex Heuermann, devant le tribunal (AP)

Sa demi-sœur Tricia Hazen a déclaré à Newsday que les enquêteurs lui avaient parlé des antécédents familiaux de Mack et lui avaient dit qu’ils essayaient de reconstituer une chronologie de ses déplacements avant sa mort.

« Cela ne va pas être résolu du jour au lendemain », a déclaré Mme Hazen.

« Je suis reconnaissant pour l’étude approfondie de Valérie et des autres femmes tuées. »

Le commissaire de police a déclaré que les enquêteurs étaient également en train de reconstituer les déplacements de Vergata – et également la manière dont sa dépouille s’était retrouvée à Fire Island et à Ocean Parkway.

« Nous devons examiner ce qui s’est passé à Fire Island et examiner cette enquête et comment elle s’est déroulée de Fire Island à Ocean Parkway », a-t-il déclaré.

Vergata, une femme de 34 ans travaillant également comme escorte, a été vue vivante pour la dernière fois à Manhattan en 1996.

Ses jambes ont été retrouvées pour la première fois enveloppées dans du plastique à Davis Park sur la plage Blue Point de Fire Island en 1996.

Presque exactement 15 ans plus tard, en avril 2011, son crâne a été retrouvé au large d’Ocean Parkway, à proximité de certaines des autres victimes de Gilgo Beach.

En août dernier – un mois après l’arrestation de M. Heuermann pour le meurtre de trois victimes – les responsables de Long Island ont annoncé qu’elle avait été identifiée.

Karen Vergata a été identifiée en août (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Lors d’une conférence de presse révélant l’identité de Vergata, les responsables ont refusé de confirmer s’ils la croyaient ou non. meurtre pourrait être lié à l’architecte de 59 ans.

M. Heuermann, marié et père de deux enfants, est actuellement accusé des meurtres de Megan Waterman, Melissa Barthelemy et Amber Costello.

Il a également été désigné comme le principal suspect du meurtre de Maureen Brainard-Barnes, qui a été vue vivante pour la dernière fois début juin 2007 à New York.

Les quatre femmes, connues sous le nom de « Gilgo Four », travaillaient toutes comme travailleuses du sexe et ont disparu après être allées rencontrer un client.

Ils ont tous été retrouvés en décembre 2010 à moins d’un quart de mile les uns des autres, liés par des ceintures ou du ruban adhésif et certains enveloppés dans de la toile de jute – leurs corps ont été jetés le long de la plage de Gilgo.

Au total, les restes de 11 victimes ont été retrouvés le long des côtes de Long Island en 2010 et 2011, faisant craindre un ou plusieurs tueurs en série.

L’affaire a débuté en mai 2010 lorsque Shannan Gilbert, une jeune femme travaillant comme travailleuse du sexe, a disparu après avoir quitté à pied la maison d’un client près de Gilgo Beach. Elle a appelé le 911 pour obtenir de l’aide, disant qu’elle craignait pour sa vie et qu’elle n’avait plus jamais été revue vivante.

Valérie Mack a été vue vivante pour la dernière fois dans le New Jersey (Facebook)

Lors d’une recherche de Gilbert dans un fourré dense près de la plage, la police a découvert des restes humains.

En quelques jours, quatre victimes avaient été retrouvées.

Au printemps 2011, le nombre de victimes s’élevait à 10.

Le corps de Gilbert a ensuite été retrouvé en décembre 2011. La cause de son décès est largement contestée, les autorités affirmant depuis longtemps qu’elle n’est pas liée au ou aux tueurs en série, mais qu’elle est décédée par noyade accidentelle alors qu’elle fuyait le domicile du client.

Cependant, une autopsie indépendante commandée par sa famille a conclu qu’elle était morte par strangulation et sa famille continue de croire qu’elle a été assassinée.

Aucune accusation n’a également été portée concernant les quatre autres victimes, dont Jessica Taylor, qui avait 20 ans lorsqu’elle a disparu en 2003. Ses restes ont été retrouvés pour la première fois dans une zone boisée à Manorville une semaine plus tard, avant qu’une deuxième série de restes ne soit retrouvée en mars 2011. le long de Ocean Parkway.

Pendant ce temps, trois victimes – un homme asiatique non identifié âgé de 17 à 23 ans, une femme surnommée « Peaches » en raison d’un tatouage distinctif et l’enfant de deux ans de la femme – n’ont pas encore été identifiées.

Les archives judiciaires montrent que M. Heuermann était lié aux meurtres des « Gilgo Four » grâce à des informations concernant sa camionnette, une cachette de téléphones portables, des recherches « sadiques » en ligne et des appels téléphoniques narguant les familles des victimes.

L’ADN de M. Heuermann a également été retrouvé sur l’une des victimes, tandis que les cheveux de son épouse ont été retrouvés sur trois des quatre femmes avec lesquelles il est lié, selon les procureurs.