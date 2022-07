Revv Aviation de CL Enterprises, basée au Pérou, poursuit son expansion – Shaw Local

L’aéroport régional de Huron à Huron, dans le Dakota du Sud, est la dernière opération à base fixe à faire partie de la famille Revv Aviation.

Situé dans la partie centre-est de l’État, Huron est le siège du comté de Beadle et est mondialement connu pour la chasse au faisan.

Basé au Pérou CL Entreprises est la société mère de Revv détenue par les époux Peter Limberger et Inga Carus. CL Enterprises investit, possède et gère une gamme d’entreprises, y compris l’agriculture, le développement immobilier, l’hôtellerie, la fabrication et l’aviation, principalement dans les petites villes du Midwest. Tous deux sont des pilotes passionnés.

Huron est la septième exploitation à base fixe et le neuvième site d’exploitation de la famille Revv. D’autres incluent Aurora et Schaumburg, Illinois ; Janesville, Wisconsin; et Muscatine, Davenport et Council Bluffs, Iowa. Revv exploite également des écoles de pilotage à Sioux City, Iowa, et à Eppley Airfield à Omaha, Nebraska.

“En tant que nouveau locataire du FBO, nous sommes encouragés par l’accueil chaleureux de la ville, de la communauté aéronautique et des employés de Huron”, a déclaré Peter Limberger, PDG et président de CL Enterprises, la société mère de Revv. “Nous nous réjouissons de nombreuses années de coopération et de pouvoir contribuer au développement économique de l’aéroport, de la ville et de la région.”

Revv Aviation propose des formations en vol Part 61 et Part 141, des services d’affrètement Part 135 avec des avions détenus et gérés, des services de pilotage d’entreprise, la maintenance des avions, la maintenance et les rapports des moteurs à turbine et à réaction, l’avionique, les services de carburant et le stockage des avions. Revv Aviation se développe dans le Midwest.

“Ce que fait Revv dans le Midwest est unique en ce sens que l’entreprise souhaite revitaliser les aéroports des petites villes et encourager les gens à visiter et à utiliser leurs centres de transport aérien locaux”, a déclaré Larry Cooper, Aéroport régional de Huron gestionnaire. “Revv et CL Enterprises comprennent la vitalité économique que les aéroports locaux offrent aux communautés, et ils prévoient de s’appuyer sur cela.”