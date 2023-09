Revues de Savior Complex et The Mission : les leçons contenues dans ces documents sur les missionnaires chrétiens

Nous ne sommes pas nés en sachant qui sont les héros. On nous apprend à les voir, inculqués du désir de porter leur cape, d’enfiler leur uniforme, d’enlever leur chapeau de 10 gallons, de se glisser dans leurs chaussures bien usées.

Je ne sais pas qui étaient vos héros, ni comment cela a affecté votre trajectoire de vie, mais je sais avec certitude que vous aviez vos propres héros. Je sais aussi que pour moi et des millions d’autres milléniaux dans les églises évangéliques américaines – comme Renée Bach et John Chau, sujets de deux nouveaux documentaires – ces héros étaient des missionnaires chrétiens : des gens ordinaires qui ont quitté leur foyer, se sont aventurés à l’étranger et ont prêché sur Jésus. . C’étaient des aventuriers et des explorateurs, descendants de personnes comme l’apôtre Paul et François d’Assise, David Livingstone et Hudson Taylor, tous des hommes qui parcouraient de grandes distances, poussés par la conviction que Dieu voulait qu’ils le fassent parce qu’il y avait des gens qui avaient besoin d’entendre cela. Jésus pouvait les sauver de leurs péchés. (Évangélique ça ne veut pas dire évangélismemais les deux mots viennent de la même racine grecque, évangéliquece qui signifie évangile ou bonne nouvelle.)

Nous avons lu leurs biographies et entendu leurs histoires. Des gens comme Amy Carmichael et Jim Elliot étaient des noms connus. (Au début de mon adolescence, je portais un sari pour jouer Carmichael dans un sketch religieux.) Pour les enfants nés dans les années 80 et 90, l’époque où les divertissements de masse colorés sont devenus une partie de la sous-culture évangélique, des films, des bandes dessinées et des dessins animés. ont illustré leur vie. Lors des conférences de jeunesse, nous avons été exhortés à être « radicaux » pour Jésus, à promettre notre vie d’aller là où Dieu nous envoyait, à être prêts à sacrifier nos vies, au sens figuré ou littéral, pour l’Évangile. Ça allait être incroyable. C’était un carburant enivrant pour l’imagination.

Il se trouve que c’est dans l’imagination que de nombreux futurs missionnaires trouvent leur histoire d’origine. Le sujet de La mission, John Chau, a trouvé son inspiration dans des personnages comme Elliot, décédé en 1956 aux côtés de plusieurs missionnaires blancs alors qu’ils voyageaient pour évangéliser les Huaorani de l’Équateur. À 26 ans, Chau a suivi les traces d’Elliot, voyageant illégalement en 2018 pour évangéliser le peuple Sentinelle sur une île isolée au large de la côte indienne, puis faisant la une des journaux internationaux lorsque son corps a été retrouvé sur le rivage.

La mission est un film exemplaire et réfléchi sur Chau, ainsi que sur le mouvement missionnaire plus large, aux côtés des tendances occidentales à exotiser et simultanément dénigrer les peuples « primitifs ». (National Geographic Documentary Films est producteur du film, et c’est tout à son honneur que le film consacre beaucoup de temps à la responsabilité que National géographique, en particulier, porte dans ce domaine.) Empathique et non réactionnaire, le film tisse les perspectives de personnes très sceptiques à l’égard des missions et de celles qui sont toujours de vrais croyants. « Mon ami a fait quelque chose de stupide, de courageux et d’audacieux », déclare l’un des amis les plus proches de Chau au début du film. « J’aurais aimé être aussi audacieux. »

La mission — réalisé par Amanda McBaine et Jesse Moss, dont 2014 Les passants était un autre regard réfléchi sur une communauté religieuse – permettant au public de pénétrer dans le cadre mental de Chau, ainsi que dans celui de ses critiques. Ils sont aux prises avec la notion de « missions étrangères » : voyager loin de chez eux pour prêcher Jésus. Cela fait partie de l’ADN du mouvement évangélique moderne, qui est né à une période qui a coïncidé, pas tout à fait par hasard, avec l’apogée du colonialisme européen. Mais le christianisme est une religion évangélique, et la diffusion de la « bonne nouvelle » constitue, d’une manière ou d’une autre, un élément fondamental de sa pratique depuis le début.

Pourtant, comme pour la plupart des choses à l’ère des médias de masse, il s’agit de ses propres tournures de phrase et conventions de genre. C’est pourquoi il m’est difficile de savoir ce que pensent certains des autres interviewés du film aux yeux de personnes qui ne sont pas familiarisées avec les tournures linguistiques et les codes très particuliers de la culture évangélique contemporaine. Est-ce que « groupe de personnes non atteintes » signifie quelque chose ? Qu’en est-il de « l’appel de l’Évangile » ? Pour ceux qui connaissent la langue, cependant – et, je dois supposer, même ceux qui ne le connaissent pas – La mission explore directement le fonctionnement du mouvement missionnaire de cette époque : en créant ce qu’un pasteur appelle des « fantasmes » dans l’esprit des jeunes, en construisant une culture de célébrité autour des missionnaires, puis en leur lançant un appel émotionnel pour qu’ils se joignent à l’effort.

Le travail réel des missionnaires, une question qui peut mériter une critique minutieuse en soi, n’est pas au centre de l’attention. La mission, même si cela revient bien sûr. Au lieu de cela, le documentaire traite du culture qui est née autour de la promotion du travail missionnaire. Des façons de parler et de penser aux « personnes non atteintes » qui déshumanisent et suggèrent qu’ils ne sont pas « modernes » comme nous le sommes. Un encouragement à « un idéalisme déguisé en appel de Dieu », comme l’appelle l’un des anciens pasteurs de Chau dans le film. Il existe un large éventail de points de vue sur le travail missionnaire, aussi large que les types de travail dans lesquels les gens s’engagent et les avantages et les inconvénients qu’ils peuvent promouvoir. Quoi La mission Il est sage de reconnaître que même ses partisans doivent tenir compte de la manière dont le travail missionnaire a été évoqué et promu auprès des jeunes au cours des dernières décennies.

Ce problème est directement parallèle à l’industrie artisanale qui a vu le jour autour de la création de « martyrs » à partir de plusieurs étudiants assassinés à Columbine en 1999, un marché qui s’est étendu aux livres, aux films, aux chansons et aux conférences. En apparence, tout cela visait à créer une foi « radicale » – c’est encore ce mot – chez les jeunes milléniaux évangéliques, qui seraient prêts à se lever et à déclarer leur foi même face à l’opposition. Pourtant, cette méthode a créé chez les adolescents un fantasme de martyre pratiquement impossible à distinguer du sentiment qui a poussé Chau à aller à l’encontre de la volonté des gens qu’il était si certain qu’il était censé rendre visite, aimer et évangéliser. (Les Sentinelles sont isolées par choix ; comme le dit une personne du film : « Les étrangers qui viennent là-bas avec l’amitié dans le cœur peuvent faire beaucoup de mal. »)

Plus important encore, La mission met en lumière comment des histoires, racontées avec une admiration haletante, créent des attentes chez de jeunes chrétiens idéalistes qui aspirent à servir les autres afin qu’eux aussi soient au centre d’une histoire héroïque. Cette même idée est au centre de Complexe du Sauveur, une série documentaire HBO en trois épisodes sur Renée Bach, la Virginienne qui a déménagé à Jinja, en Ouganda (un centre de travail des ONG) alors qu’elle était à peine sortie de l’adolescence. Elle a lancé un centre de réadaptation contre la malnutrition appelé Serving His Children, qui accueillait les enfants sortis de l’hôpital local qui avaient besoin d’un traitement avant de rentrer chez eux. En 2019, elle a été critiquée pour avoir dirigé la clinique sans formation médicale (ou, il s’avère, avoir été enregistrée auprès du gouvernement en tant qu’ONG médicale). Depuis, elle est revenue en Virginie, et elle et sa mère – qui faisait partie du petit personnel de direction de son organisation – sont parmi les principaux sujets du documentaire.

Complexe du Sauveur est un peu plus maladroit dans sa narration que La missionbien que les raisons de l’un de ses éléments les plus lourds – l’inclusion d’un groupe de défense appelé No White Saviors, qui a consacré énormément d’énergie à dénoncer Bach sur les plateformes de médias sociaux – deviennent extrêmement claires à la fin de la série.

Pourtant, c’est un complément parfait, en particulier au diagnostic incisif posé par Jackie Kramlich, ancienne bénévole de Serving His Children, une jeune infirmière qui a déménagé à Jinja avec son mari et qui est devenue frustrée par ce qu’elle considérait comme l’incapacité de Bach à accepter les critiques ou les suggestions, même de la part de Bach. des gens plus instruits qu’elle. «Je pense que Renée s’est lancée dans le fantasme qu’elle était ordonnée, spéciale et mise à part», dit Kramlich. Son mari Chris est d’accord, disant qu’il croit que « Renée avait l’impression que si elle suivait les conseils d’autres personnes, cela diminuerait sa valeur dans l’histoire d’être quelqu’un à travers lequel Dieu a travaillé pour guérir ces enfants. »

« Réduire sa valeur dans l’histoire » – c’est là que ça a cliqué pour moi. Un élément de solipsisme existe en chacun de nous, même chez ceux qui veulent passer leur vie au service des autres. Nous voulons tous croire que nous avons raison, que nous faisons la chose éclairée. Ce que les Kramlich ont vu dans le refus de Bach de consulter un médecin, cependant, c’est la conviction qu’elle était l’héroïne de cette histoire – qu’elle avait été désignée par Dieu, de la même manière que Dieu a désigné les autres dans le passé, pour sauver ces enfants, et que elle avait donc naturellement les compétences pour le faire. « Dieu n’appelle pas celui qui est qualifié, il qualifie celui qui est appelé », comme le dit le dicton populaire (et le titre du premier épisode).

C’est une impulsion qui, en fait, va à l’encontre à la fois de l’enseignement chrétien (dans lequel Jésus est toujours censé être le héros) et du fait d’être une bonne personne. Comme mon directeur de thèse me l’a dit à mes études supérieures, lorsque vous racontez votre propre histoire, vous devriez être le protagoniste, mais probablement pas le héros.

Ce n’est pas ainsi que fonctionnent de nombreuses narrations missionnaires – ni la façon dont fonctionnent souvent les histoires de « sauveur blanc », ou les histoires de « professeur de magie », ou toute autre histoire qui attise l’idéalisme de la jeunesse. Complexe du Sauveur suggère même gentiment que le type de croisade dans laquelle le groupe No White Saviors et d’autres comme lui se sont engagés s’inscrit dans le même schéma : l’idée que la passion, le dynamisme et la droiture suffisent pour apporter un changement important.

Le fait est que, comme vous le dira tout défenseur de longue date, l’activisme, le service et le sauvetage du monde sont des tâches difficiles, douloureuses, frustrantes et souvent très ennuyeuses. Ce n’est pas glamour ; cela ne semble pas héroïque ; il est souvent entièrement ignoré. Les gens aiment donner de l’argent aux célébrités et aux personnes ayant de bonnes histoires. Ils veulent être ces gens-là. Surtout quand ils sont jeunes et pleins de possibilités.

De cette façon, La mission et Complexe du Sauveur contiennent une leçon pour chacun, qu’ils trouvent le travail missionnaire répréhensible, admirable ou quelque chose entre les deux. Les héros dont nous avons entendu parler ne sont que des personnes dont les histoires sont bien racontées sur des plateformes bien préparées. Le véritable travail héroïque se déroule dans l’ombre et la terre. Et très peu d’entre nous sont prêts à assumer cette responsabilité.

Complexe du Sauveur premières sur HBO le 26 septembre à 21 h HE et commence la diffusion sur Max. La mission sort en salles le 13 octobre.