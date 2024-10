Il s’agit d’une élection présidentielle à thème unique pour un pourcentage galvanisé d’Américains qui voient l’annulation de l’arrêt Roe contre Wade par la Cour suprême en raison de la terrible décision en matière de soins de santé. Dans des États comme le Texas, les femmes sont instantanément devenues moins en sécurité et plus susceptibles de mourir, même si elles voulaient des enfants.

Pour tous ceux qui ont besoin d’un aperçu percutant de ce à quoi ressemble aujourd’hui le manque de liberté reproductive, le documentaire propulsif « Zurawski v Texas » des co-réalisatrices Maisie Crow et Abbie Perrault est là pour présenter vos décisions de vote de manière clairement délimitée. mise au point.

Lorsque la grossesse d’Austinite Amanda Zurawski a mis sa vie en danger, les prestataires médicaux lui ont refusé des soins d’avortement, craignant les récriminations juridiques de la part des lois anti-avortement peu claires, qui se chevauchent et qui se chevauchent et qui menacent. En conséquence, elle a subi un choc septique. Survivant avec une probabilité réduite de tomber à nouveau enceinte, elle a choisi l’année dernière de poursuivre l’État du Texas en justice, lançant une nouvelle contestation judiciaire qui a fait d’elle une figure sensible dans une Amérique post-Roe qui vient tout juste de faire face aux ramifications de l’absence de protection fédérale. accès à l’avortement.

Molly Duane, avocate du Centre pour les droits reproductifs, a été chargée d’élaborer une stratégie pour l’argumentation du tribunal, qui a compris que la diffusion publique de son expérience par Zurawski inciterait des femmes et des familles ayant subi un préjudice similaire à se manifester – et elles le font. Défenseur aimable et sérieux qui reconnaît le pouvoir d’une bataille menée par ses patients pour faire abroger les lois, Duane (qui porte un bracelet « Je suis la tempête ») sait également à quel point il est important de continuer à répondre aux besoins émotionnels des plaignants marqués qui revivez leurs défaites à la barre, dans les interviews, en conférence de presse et entre eux.

L’une de ces courageuses participantes est Samantha Casiano, mère de quatre enfants dans l’est du Texas, obligée d’accoucher d’un bébé anencéphale sans aucune chance de vivre, un défi de souffrance mère-enfant inutile avec un impact grave sur la santé mentale, les relations et la vision de Casiano envers de nouvelles grossesses. Passer du temps à l’écran avec Casiano – qui est tour à tour en deuil, déterminé, fatigué et perdu – c’est réaliser que vous ne comprendrez jamais comment elle fait face à la cruauté de la loi à son égard, seulement que vous êtes reconnaissant pour le soutien que l’affaire judiciaire lui apporte. .

Dans un moment de solidarité thérapeutique, Casiano sourit en racontant le témoignage clair et juste du co-plaignant Austin Dennard, elle-même obstétricienne-gynécologue qui, en tant que patiente, a quitté l’État pour interrompre sa grossesse à la suite d’un diagnostic à risque. Lorsque le procureur de l’État tente de saper les affirmations de Dennard, demandant rhétoriquement si Texas Atty. Le général Ken Paxton lui a déjà dit personnellement qu’elle ne pouvait pas avorter, Dennard, glacial, renvoie le vaccin avec un air impassible, « Vous savez, je n’ai jamais pensé à lui demander. » (Le fait que Casiano savoure ce moment devant les caméras des cinéastes – « Je suis si fière de la connaître », dit-elle – est sans effort déchirant.)

Paxton, notoirement anti-avortement, bien que jamais vu, même dans des images d’archives, finit cependant par avoir son mot à dire, en exerçant son pouvoir en réponse à des décisions positives qui ne peuvent être qualifiées que de vindicatives. Un ennemi fidèle comme celui-là n’évoluera peut-être jamais, mais dans une scène de franchise avec les parents de Zurawski, sa mère républicaine de toujours se qualifie de « personne changée » politiquement à cause de l’épreuve de sa fille. Cela n’empêche cependant pas Zurawski de verser encore plus de larmes : elle essaie d’avoir à nouveau un bébé tout en gérant son traumatisme et en restant forte pour l’affaire et les autres femmes. On ne peut pas tout compartimenter.

C’est l’entrelacement urgent et résolument simple du travail d’équipe et du chagrin privé qui fait sortir « Zurawski v Texas » de la mer habituelle de documentaires thématiques, Crow et Perrault alternant entre le drame judiciaire aux enjeux élevés et la tragédie humaine brute. Le film s’appuie sur ce qui a été une source d’inspiration chez les femmes dans ce combat : vous pouvez rassembler toute une armée pour la justice sanitaire à partir de blessés vivants.