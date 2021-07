Revue ‘Woodstock 99: Peace, Love and Rage’: Comment un festival a mal tourné

Il est légèrement surprenant qu’il ait fallu autant de temps pour qu’un documentaire sur l’édition 1999 du festival de musique de Woodstock soit réalisé. Après tout, il s’agissait d’une débâcle épique qui a marqué une époque et qui mérite plus d’attention que, disons, le Fyre Festival, un fiasco absurde de 2017 qui s’est écrasé avant de se produire, mais qui a déjà suscité deux films à ce sujet. Le documentaire HBO de Garret Price « Woodstock 99 » capture parfaitement un moment culturel, bien que destructeur. Le premier d’une série documentaire créée par Bill Simmons, le film est peut-être sous-titré « Paix, amour et rage », mais les deux premiers ingrédients étaient rares en ces jours de juillet torrides il y a 22 ans. L’événement s’est rapidement transformé en un paysage infernal de porta-pots débordants, de festivaliers affamés et assoiffés, d’agressions sexuelles horribles, d’incendies criminels et même de décès. Une grande partie des images est époustouflante, en particulier les femmes à tâtons et les foules de jeunes hommes blancs se plongeant dans une frénésie de stupidité agressive, de colère sans but et de misogynie turbo-boostée. C’est le passage à l’âge adulte de ces mecs en tant que groupe démographique lésé, et c’est effrayant.

Price tente de replacer le festival dans son contexte, en l’encadrant dans une période de croissance économique tempérée par le malaise : la destitution de Bill Clinton et la fusillade du lycée Columbine ont eu lieu plus tôt cette année-là, par exemple, et l’angoisse de l’an 2000 grandissait. Ajoutez des témoignages de participants et de journalistes, et des extraits (trop courts) des performances en direct, et les débats semblent souvent précipités. Le film aurait facilement pu être plus long.

Comme pour la plupart des post-mortems, « Woodstock 99 » essaie de comprendre comment tout s’est mal passé et propose une combinaison mortelle de facteurs : un environnement impitoyable, une programmation irréfléchie (trois actes féminins n’ont pas contrebalancé des mers de têtes d’affiche aggro comme Boite Bizkit, Kid Rock, Korn et Metallica) et une logistique bâclée. La question des bouteilles d’eau à 4 $ revient beaucoup. C’était « un peu élevé », explique John Scher, l’un des promoteurs, avant d’ajouter froidement: « Si vous allez à un festival, vous apportez de l’argent avec vous – ce n’était pas un festival de pauvres. » Plus tard, Scher, qui apparaît comme l’incarnation de la méchanceté cynique des entreprises, affirme que les femmes confrontées à un barrage d’abus verbaux et physiques étaient « au moins en partie à blâmer pour cela » parce qu’elles « couraient nues », et accuse les médias , notamment MTV News, de faire mal paraître Woodstock 99. Même maintenant, il ne peut tout simplement pas abandonner son illusion que le festival est un succès. Woodstock 99 : Paix, amour et rage

Non classé. Durée : 1 heure 50 minutes. Regarder sur les plateformes HBO.