Revue « Women Talking » : Le pouvoir de la parole

Leur éducation a été minimale, mais leur sagesse, acquise par le travail agricole et domestique, l’éducation des enfants, la prière et l’intuition, est vaste. Ou du moins suffisant pour stimuler l’émergence d’une conscience politique collective puissante et sophistiquée. La manière dont ils parviennent à une compréhension claire de leur oppression et de leur libération potentielle est le sujet du film, source de suspense, d’émotion et d’inspiration.

De temps en temps, “Women Talking” laisse son attention s’éloigner de sa principale préoccupation (qui est, comme vous l’avez peut-être deviné, les femmes qui parlent) pour observer les mains des filles pendant qu’elles dessinent des images, jouent à des jeux compliqués d’applaudissements et de ficelles ou tresser les cheveux les uns des autres en tresses complexes. La grâce et la discipline de ces activités, ainsi que la créativité qu’elles expriment, sont tissées dans le film lui-même, qui semble clair presque jusqu’à la naïveté et s’avère être aussi superposé et tourbillonné qu’une tapisserie tissée à la main.

Ce dont les femmes parlent, c’est de ce que certains hommes de la colonie leur ont fait. Ou peut-être pas tout à fait : ils savent tous qu’un grand nombre de leurs maris, frères, parents et voisins se sont faufilés la nuit dans les chambres des femmes et des filles, équipés d’un spray utilisé pour tranquilliser le bétail, et ont violé leurs victimes inconscientes. Quelques flashbacks sur les séquelles de certaines des attaques suffisent à exprimer leur horreur. Maintenant que les anciens de la colonie ont reconnu le problème et que les autorités laïques se sont impliquées, la question est de savoir comment réagir.

Alors que la plupart des hommes sont absents, libérant les auteurs accusés de prison, un groupe de femmes se réunit dans un grenier à foin pour définir un plan d’action. Les femmes de la communauté ont déjà voté lors d’un référendum proposant trois choix : ne rien faire — pardonner, oublier et espérer le meilleur ; restez et combattez; ou partir. La première option ayant été solidement rejetée, ils s’installent pour débattre des deux autres, arguant des mérites relatifs de la sortie et de la voix.

De nombreuses participantes sont favorables à la sortie, mais “Women Talking”, comme son titre l’indique, est principalement une voix – un tissage de voix dans divers arrangements d’harmonie et de dissonance. La plus calme et la plus mesurée, mais aussi à certains égards la plus passionnée et la plus fondée sur des principes, appartient à Ona (Rooney Mara), qui est enceinte. Salomé (Claire Foy) et Mariche (Jessie Buckley), deux mères de jeunes enfants, fournissent des accords antiphonaux de colère. Tous deux sont victimes de violences masculines, mais ils tournent souvent leur rage l’un contre l’autre. Deux femmes plus âgées, Greta (Sheila McCarthy) et Agata (Judith Ivey), offrent de la sympathie, de la perspective et des blagues de grand-mère occasionnelles, bien que l’étincelle de malice nécessaire provienne de la jeune génération, représentée avec fracas par Liv McNeil, Michelle McLeod et Kate Hallett.

Il y a aussi un homme dans la grange, dont le travail consiste à rédiger le procès-verbal de la réunion. Il s’appelle August et il est joué avec la sensibilité appropriée par Ben Whishaw. Dans le livre, il est également le narrateur, mais Polley l’a remplacé par une femme dont le nom pourrait être un spoiler, laissant August pour rappeler que même si tous les hommes ne sont pas des monstres pour les femmes, chaque homme est impliqué dans les arrangements de puissance qui permettent la monstruosité.