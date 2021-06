Revue ‘Wolfgang’: Léger comme un soufflé, et à peu près aussi substantiel

« Je n’aime pas trop penser au passé », confesse Wolfgang Puck au début de la Documentaire Disney+ « Wolfgang », un drapeau rouge que nous n’allons pas rencontrer beaucoup en termes d’auto-examen intense dans les 78 minutes qui suivent. Une affaire assez insipide et superficielle, même selon les normes les plus basses du sous-genre bio-doc de célébrités, « Wolfgang » fournit de copieux montages d’archives du « premier chef célèbre » (Julia Child n’a apparemment pas compté), mais une compréhension précieuse de ce que le fait vraiment tiquer.

Les premières années de Puck sont survolées, à part une longue anecdote sur la perte de son premier emploi dans la cuisine, racontées en détail et illustrées de séquences de reconstitution, nous comprenons donc parfaitement cela comme l’histoire qui le définit. Le vrai jus ici est l’ascension vers la gloire du chef Wolfgang, et une grande partie de ce matériel est fascinant : comment la conception de la cuisine ouverte de son restaurant Spago a élevé le chef d’un «travail de col bleu» à une célébrité, comment son personnel a lu les journaux commerciaux d’Hollywood pour mieux évaluer qui a obtenu les tables premium, à quel point il a joué un rôle dans le développement de la cuisine fusion.

Une tension bien nécessaire est fournie par Patrick Terrail, le propriétaire de Ma Maison (la première cuisine de Puck à noter), alors que lui et son chef entretiennent des comptes contradictoires sur le crédit que Puck méritait pour le succès de ce restaurant. Mais la plupart de l’image bourdonne avec la singularité de l’objectif d’un publireportage, et même sa couverture des défauts de Puck – il s’est trop dispersé, il était un père et un mari absents – ont la sonnerie d’une description d’un demandeur d’emploi de leur plus gros défaut : qu’ils fonctionnent juste trop dur et attention trop beaucoup.

« Wolfgang » est réalisé par David Gelb, qui a presque défini le documentaire du célèbre chef avec « Jiro Dreams of Sushi ». Il frappe plusieurs des mêmes notes; la photographie culinaire est délicieuse, et Puck est plein de sagesse comme « Nous devons être concentrés dans la vie » et « Si vous croyez en quelque chose, vous devez suivre vos rêves ». Mais « Wolfgang » joue finalement exactement comme il est: « Jiro » Disney-fied, et donc vidé de sa nuance, de sa complexité et de son interrogation.

Non classé. Durée : 1 heure 18 minutes. Regarder sur Disney+.