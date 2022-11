Revue ‘Willow’: le redémarrage de Disney Plus s’amuse à mettre à jour la fantaisie des années 80

Si le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones se prennent trop au sérieux, Willow est de retour pour s’amuser dans la fantaisie. Ce nouveau Disney+ est une suite tant attendue de l’épée et de la sorcellerie des années 1980, et c’est un mélange bienvenu d’épées retentissantes et de comédie (avec quelques éléments effrayants pour faire sauter les enfants).

Écrit par George Lucas, le film original de 1986 mettait en vedette Warwick Davis dans le rôle d’un fermier de petite taille mais au grand cœur combattant une sorcière caquetante pour l’âme d’un bébé destiné à sauver le monde. Val Kilmer est venu pour le tour en tant qu’épéiste arrogant Madmartigan dans un film qui a injecté une bonne dose d’humour dans son monde fantastique.

Kilmer est malheureusement absent de la nouvelle série en raison de la récente maladie de l’acteur, mais Joanne Whalley revient en tant qu’héroïne du premier film, Sorsha. Elle règne sur une période de paix et de prospérité apparentes, bien que ses enfants avec le Madmartigan disparu ne soient pas si facilement commandés. Le bébé du film a été caché grâce à Willow ayant une vision, ce qui semble être une assez grande chose pour yada yada passé dans une voix off, mais ensuite nous sommes directement dans un combat à l’épée au sommet d’une colline et nous nous précipitons dans une toute nouvelle aventure avec un casting d’adolescents aux pommettes acérées.

La série 2022, diffusée maintenant sur Disney Plus, met en vedette une nouvelle princesse fougueuse qui préfère pratiquer le jeu d’épée plutôt qu’accepter un mariage arrangé, son frère jumeau l’homme arrogant et divers subalternes à différents niveaux d’amour avec eux. Tout commence la veille du mariage alors qu’une force maléfique lance une attaque surprise, et avant que vous ne puissiez dire “JRR Tolkien”, une communauté de membres de la famille royale qui se chamaillent, de vieux gars bourrus et de guerriers plaisants se lancent dans une quête à travers des paysages pittoresques. Hourra!

On ne sait pas tout à fait pourquoi les héritiers non pas d’une mais de deux familles royales sont envoyés en danger, mais tant pis. Les choses bougent avec une action entraînante, des méchants effrayants et un mélange inexplicable d’accents disant des noms fantastiques amusants. Mais ce qui est le plus charmant, c’est le sens de l’amusement du spectacle. Cette série de sept épisodes comprend de nombreux morceaux vraiment drôles, y compris un Amar Chadha-Patel qui vole la scène en tant que nouveau guerrier bavard et un virage averti de Warwick Davis s’inspirant autant de son récent travail de comédie avec Ricky Gervais que du film original.

Il est très difficile d’éviter la comparaison dans une ère post-Game of Thrones saturée de télévision fantastique. Dans la première ligue se trouvent les retombées chics, adultes et clairement chères de Thrones, House of the Dragon et Amazon’s Rings of Power. Certaines émissions récentes ont une forte accroche, comme la chasse aux monstres sexy de The Witcher, la magie militaire de Shadow and Bone ou le steampunk de Carnival Row. Le monde des traditions magiques de Willow est moins distinct, ce qui se rapproche dangereusement de la fantaisie à plat comme La roue du temps. Cela signifie que Willow s’appuie presque entièrement sur la nostalgie de la reconnaissance du nom pour vous accrocher. Mais une fois que le titre vous a fait franchir la porte, la série vaut la peine de s’y tenir. Le casting et les personnages sont engageants, et il s’agit d’un mélange gagnant d’action, d’humour et d’effroi.

En parlant de cela, les méchants sont convenablement mauvais, avec une magie effrayante et un maquillage encore plus effrayant. Il y a un gros combat dans l’épisode d’ouverture qui est un peu sanglant et intense (et quelqu’un dit “merde” sans aucune raison), mais aucune aventure pour les enfants des années 80 n’était complète sans un morceau bizarrement terrifiant qui a marqué une génération, alors nous Je vais le permettre. Et les trucs délicieusement effrayants sont également agrémentés de touches ludiques comme des signaux de musique irrévérencieux et des camées connus des années 80.

Que Willow ait été une partie mémorable de votre enfance ou que vous y veniez pour la première fois – peut-être avec vos propres enfants – le film et son monde ont étonnamment bien vieilli. Peut-être pas les effets spéciaux hokey, qui ressemblent à des avancées de Star Wars qui ne se sont jamais produites – et avouons-le, le premier film était essentiellement Star Wars dans le cosplay du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez voir pourquoi l’histoire de George Lucas d’un fermier, d’un mercenaire et de son copain poilu, d’une princesse et d’un sorcier combattant un empereur maléfique et un général masqué serait considérée comme Lucas arrachant sa propre création (même si Star Wars était un espace basé sur un remix du film de samouraï japonais classique The Hidden Fortress). Ce n’est qu’avec le temps que le lustre de la nostalgie a usé l’association Star Wars.

Mais le film tient surtout grâce à son ambiance positive. Sorti dans les années 1980 de l’ère macho Reagan et dans les salles en même temps que Rambo 3, Willow mettait en vedette un méchant et un mentor magique qui étaient tous deux des femmes. L’histoire s’articulait autour d’une vaillante sage-femme, et une relation amour/haine mère-fille était l’un des principaux scénarios. Contrairement à Star Wars et à la plupart des histoires sur un élu, l’enfant prophétisé était une jeune fille. Et parmi les hommes, Willow était un père de famille dévoué appelé à être un héros non pas à cause de ses talents de combattant, mais à cause de son instinct parental nourricier et de son expérience pratique de s’occuper d’un bébé. Même Madmartigan de Kilmer, l’épéiste arrogant, était loin de l’homme de l’homme ultra-macho que Kilmer a joué peu de temps auparavant dans Top Gun. Kilmer a joyeusement embrassé l’air idiot (passant une partie du film dans une robe), et son personnage a grandi au fur et à mesure qu’il était exposé à la nature bienveillante de Willow.

Heureusement, cette énergie féminine et ce sens général du plaisir se traduisent facilement aujourd’hui. Que vous soyez fan du film des années 80 ou non, le nouveau Willow est un mélange astucieux et divertissant de jeux d’épée et de jeux de mots qui évoque une partie de la magie ancienne.

