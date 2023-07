Revue Walmart Onn 4K Streaming Box (2023): le champion bon marché de Google TV

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Télécommande riche en fonctionnalités

Le logiciel Google TV donne du sens au streaming

Super pas cher même sans prix de vente Les inconvénients Les performances peuvent traîner à l’occasion

Pas de prise en charge Dolby Vision ou Dolby Atmos

Le guide Google TV a encore des angles morts Notre avis Pour moins de 20 $, la boîte Google TV de Walmart est étonnamment solide. Cependant, il manque un certain support Dolby par rapport à des rivaux plus premium.

Prix ​​lors de l’examen

19,88 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Walmart Onn 4K Google TV Streaming Box (modèle 2023)

19,88 $

Vous n’attendez peut-être pas grand-chose de la Onn 4K Streaming Box de Walmart, étant donné son prix inférieur à 20 $.

Mais tout comme le modèle Android TV original d’il y a deux ans, ce nouvel appareil est étonnamment solide, dépassant même le dongle Chromecast de Google à 30 $ en valeur. Il dispose d’une télécommande confortable et performante, d’une prise en charge vidéo 4K HDR et du dernier logiciel Google TV, qui aide les utilisateurs à trier leurs options de streaming.

La Walmart Onn 4K Streaming Box offre des avantages supplémentaires aux personnes qui utilisent d’autres produits et services Google.

Quelques compromis sont cependant à prévoir à ce prix. Les applications et les menus sont parfois lents à charger, et le Walmart Onn omet toujours la prise en charge de Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos. Google TV, quant à lui, continue d’avoir certaines limites même s’il est globalement utile. Si vous êtes prêt à accepter ces compromis, aucune autre boîte de streaming ne vous en donne autant pour si peu aux États-Unis.

Même matériel (principalement)

Sur le plan matériel, la Onn 4K Streaming Box 2023 est presque identique à son prédécesseur de 2021. Elle dispose d’un processeur quadricœur Cortex-A35, d’un GPU Mali-G31 MP2, de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage total.

Les performances sont passables la plupart du temps, mais les temps de chargement des applications sont un point faible, prenant souvent plus de 10 secondes pour atteindre l’écran principal d’une application. Vous remarquerez également des saccades et des blocages lors de tâches plus exigeantes, telles que le chargement de l’onglet Live de l’écran d’accueil ou du guide en direct dans Pluto TV. (Ceci est plus visible après un redémarrage ou juste après le lancement d’une application.)

Le stockage est également un léger problème, avec seulement 5 Go disponibles pour les applications après la prise en compte des fichiers système. Google s’est efforcé de réduire la taille des applications TV, et l’appareil disposait encore d’environ 2 Go avec une douzaine d’applications vidéo installées, mais l’espace pourrait devenir restreint si vous installez des jeux ou de nombreuses applications vidéo. Contrairement à Roku et Apple TV, Google TV n’a pas la capacité de décharger automatiquement les applications que vous n’utilisez pas.

Pour la connectivité, l’appareil prend en charge le Wi-Fi 5 (802.11ac) et le Bluetooth, vous pouvez donc coupler un ensemble d’écouteurs ou d’écouteurs sans fil pour une écoute privée. Ses seuls ports sont HDMI pour la sortie vidéo et micro-USB pour l’alimentation, vous aurez donc besoin d’un Câble USB-OTG si vous souhaitez connecter plus d’accessoires.

Même télécommande (presque)

Contrairement aux Chromecasts de Google, la télécommande Onn dispose de raccourcis pour les paramètres, le guide en direct, la sélection de profil et le changement de chaîne. Jared Newman / Fonderie

La télécommande de l’Onn 4K est chargée de boutons, y compris des raccourcis vers le guide en direct de Google TV, le menu des paramètres, l’écran de sélection de profil et les commandes vocales. Les boutons de chaîne haut / bas, quant à eux, peuvent parcourir les chaînes en direct dans Sling TV, YouTube TV, Channels DVR et l’onglet en direct de Google TV.

La télécommande comprend également des boutons pour le volume du téléviseur, l’alimentation, les entrées et la sourdine. Il prend en charge HDMI-CEC si votre système audio est connecté via la fente ARC de votre téléviseur, et contrairement aux streamers de Roku, il peut également contrôler directement les récepteurs A/V par infrarouge. L’appareil ne détecte pas automatiquement la marque de votre téléviseur, vous devez donc passer par un processus de configuration pour le jumeler avec votre téléviseur, votre barre de son ou votre récepteur.

Comme la plupart des appareils de streaming, l’Onn 4K est également livré avec des touches de raccourci d’application, dans ce cas pour Netflix, Disney+, Paramount+ et YouTube. La plupart d’entre eux ne peuvent pas être reprogrammés (du moins pas sans solutions de contournement), mais le maintien de la touche YouTube vous permet d’attribuer le bouton à YouTube TV ou YouTube Music à la place.

Logiciel Google TV

Jared Newman / Fonderie

Le plus grand changement de la boîte de streaming Onn 4K d’origine à ce modèle 2023 est le passage d’Android TV à Google TV sur l’écran d’accueil.

Bien que le système d’exploitation sous-jacent et la prise en charge des applications soient les mêmes, Google TV met davantage l’accent sur la personnalisation. La rangée supérieure de l’écran d’accueil recommande du contenu en fonction de vos habitudes de visionnage. Ci-dessous se trouve une liste des applications préférées, suivie d’une ligne « Continuer à regarder » qui vous permet de reprendre rapidement les émissions à partir des services de streaming pris en charge.

La ligne « Continuer à regarder » vous aide à reprendre des films et des émissions à partir de plusieurs applications de streaming populaires. Jared Newman / Fonderie

Continuez à faire défiler et vous trouverez encore plus de suggestions sur ce qu’il faut regarder, avec la possibilité d’ajouter n’importe quoi à une liste de surveillance universelle. Google TV prend en charge plusieurs profils, afin que chaque personne puisse obtenir ses propres recommandations.

Pendant ce temps, l’onglet Live de Google TV propose un guide de grille unifié pour les chaînes en direct de certains services de télévision payante (actuellement YouTube TV, Sling TV et Philo) et des sources de streaming gratuites. Marquez les chaînes comme favorites et elles apparaîtront en haut du guide afin que vous puissiez voir rapidement ce qui se passe sans sauter dans chaque application.

Avec l’onglet « En direct », vous pouvez prévisualiser vos chaînes préférées sans quitter l’écran d’accueil. Jared Newman / Fonderie

L’approche de Google est unique en ce sens qu’elle vous permet de choisir les services qui apparaissent dans ces menus. (Vous trouverez cette option via le bouton « Gérer les services » en bas de l’écran d’accueil.) Bien que certaines recommandations de Google TV ne puissent pas être désactivées, telles que celles de YouTube, vous pouvez principalement limiter l’écran d’accueil à services que vous payez déjà.

Google TV vous permet de masquer les recommandations des applications qui ne vous intéressent pas. Jared Newman / Fonderie

Vous pouvez également utiliser le bouton de recherche pour rechercher une programmation spécifique. Demandez un film ou une émission, et Google vous indiquera comment le regarder ou, dans certains cas, lancera directement la vidéo. Demandez une chaîne de télévision en direct et (si votre service de diffusion en direct le prend en charge) Google vous y conduira directement. Vous pouvez également demander des genres, des acteurs ou des réalisateurs ; malheureusement, les résultats proviendront de n’importe quel service, pas seulement ceux que vous avez sélectionnés pour apparaître sur l’écran d’accueil.

Recherchez une émission et vous pouvez l’ajouter à votre liste de surveillance ou voir où la regarder. Jared Newman / Fonderie

Dans l’ensemble, le guide de streaming de Google TV est agréable à utiliser, mais il y a encore quelques lacunes dans sa compréhension. Le contenu Netflix apparaît dans la ligne « Continuer à regarder », par exemple, mais nulle part ailleurs sur l’écran d’accueil. Peacock fonctionne dans le sens inverse, affichant des recommandations mais ne prenant pas en charge la ligne « Continuer à regarder ». Tout cela signifie que vous finirez toujours par passer du temps dans des applications individuelles, que vous le vouliez ou non.

Avantages de l’écosystème Google

Le mode économiseur d’écran de Google TV s’intègre à Google Photos. Jared Newman / Fonderie

Comme les autres appareils Google TV, la Walmart Onn 4K Streaming Box offre des avantages supplémentaires aux personnes qui utilisent d’autres produits et services Google.

Le meilleur exemple est le mode « Écran de veille », qui peut parcourir les photos de personnes spécifiques dans votre bibliothèque Google Photos. La boîte Onn peut également faire partie d’une configuration audio multi-pièces avec d’autres haut-parleurs Chromecast et appareils Google TV, et vous pouvez utiliser la télécommande vocale pour afficher les flux de caméra ou contrôler les appareils domestiques intelligents que vous avez configurés via l’application Google Home.

Walmart Onn 4K Streaming Box vs autres streamers bon marché

Vous pouvez actuellement acheter la Onn 4K Streaming Box sur Walmart pour 19,88 $. La chaîne de supermarchés n’est pas disponible au Royaume-Uni, donc ce produit n’est pas en vente dans ce pays.

Le principal attrait de la boîte Onn de Walmart est son logiciel Google TV, et comparé aux 30 $ Chromecast avec Google TV HD, c’est une meilleure valeur. La télécommande est plus utile, elle prend en charge la vidéo 4K HDR et coûte 10 $ moins cher au démarrage. La boîte de Walmart présente les mêmes avantages que Roku Express et Fire TV Stick Lite, qui sont tous deux plus chers à 30 $ et sont limités à la vidéo HD.

Le calcul change si vous êtes prêt à dépenser un peu plus. Pour les demandeurs de Google TV avec des téléviseurs Dolby Vision ou des systèmes audio Dolby Atmos, le Chromecast 4K à 50 $ aura plus de sens. Et pour ceux qui ne sont pas vendus sur Google TV, le RokuExpress 4K (40 $) et Streaming Stick 4K (50 $) ont des systèmes de menus plus simples et des performances plus fiables.

Mais si vous cherchez simplement à rendre un téléviseur intelligent pour le moins cher possible, la Walmart Onn 4K Streaming Box, étonnamment, répond à ce besoin mieux que tout. Vous pouvez trouver d’autres options dans notre liste des meilleurs bâtons de streaming multimédia.

Cet article a été syndiqué à partir de TechHive – vous pouvez lire la critique originale ici.