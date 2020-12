Mais la consommation est un risque dans un environnement où les étudiants gays sont battus et intimidés. Lorsque l’école commence à admettre des femmes, Birdy se lance avec une fille au franc-parler et Jia-Han a du mal à cacher son cœur brisé.

Le réalisateur, Patrick Liu, a un œil sur la manière dont se manifeste le désir physique: les gestes d’affection, les postures de personnes faisant semblant de ne pas se reconnaître. Il ne précipite pas la romance entre les garçons et sa patience permet aux acteurs de développer une chimie crédible. Bien que le film puisse s’appuyer sur l’attrait des beaux visages et des voyages volés à Taipei, Liu donne de la texture à leur jolie langueur.

Cependant, rester trop longtemps dans l’air chaud qui reste après de profonds soupirs peut suffoquer. Et «Your Name Engraved Herein» est tellement enveloppé dans l’attraction gravitationnelle entre Jia-Han et Birdy que les détails de l’école des garçons, de leurs familles et des circonstances politiques qui les entourent passent dans un flou. Liu se concentre sur l’évocation de la myopie évanouissante du premier amour, qui laisse le monde au-delà de Jia-Han et Birdy indistinct.

Votre nom gravé ici

Non classé. En mandarin, anglais et Min Nan, avec sous-titres. Durée: 1 heure 58 minutes. Regardez sur Netflix.