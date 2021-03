Revue «  vérité ou conséquences  »: la ville fantôme au bout du monde

Inutile de vous dire que la ville de Truth or Consequences, au Nouveau-Mexique, a un nom évocateur. Et en effet, il a déjà été utilisé comme titre, bien que pour un film totalement insignifiant. Ce film inquiétant, qualifié de «documentaire spéculatif» par sa réalisatrice, Hannah Jayanti, a plus de poids.

La caméra de Jayanti prend dans la plaine, les rues ensoleillées, les montagnes en arrière-plan; l’endroit ressemble à une ville fantôme. Rôdant dans un labyrinthe d’électronique brisée et naufragée et d’autres déchets similaires, Jayanti place un filtre de réalité virtuelle sur les images qui ajoute une qualité plus étrange à des sites déjà inhabituels. Finalement, elle montre au spectateur une sorte de structure rétro-futuriste appelée Spaceport America.