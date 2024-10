Revue V/H/S/Beyond : le meilleur V/H/S à ce jour

V/H/S/Beyond est diffusé sur Shudder à partir du 4 octobre. Cette critique est basée sur une projection au Fantastic Fest 2024.

À mesure que la franchise V/H/S se développe sous la bannière de Shudder, la qualité de ses images miniatures trouvées et choquantes continue d’atteindre de nouveaux sommets. Il en va de même pour les personnages de V/H/S/Beyond : le septième film de la série d’anthologies d’horreur garde les choses fraîches en reliant chacun de ses segments avec un thème de science-fiction, mettant en scène des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres (entre autres menaces adaptées au genre). ) dans le mélange. Plus important encore, il s’agit de l’opus V/H/S le plus cohérent et le plus raffiné à ce jour, représentant un pas de géant par rapport aux solides avancées des prédécesseurs d’époque. V/H/S/99 et V/H/S/85 . La compilation énergique commence avec un bang qui résonne à travers le rythme, le séquençage et l’élan des chapitres restants. Il y a matière à débat pour savoir laquelle est la meilleure, mais contrairement aux autres années, il n’y a pas de maillon manifestement faible.

Jordan Downey donne le coup d’envoi avec « Stork », une chasse aux monstres au lourd [REC] et Resident Evil influences. C’est mon segment préféré du groupe, qui suit une équipe de police secrète surnommée WARDEN alors qu’elle infiltre une cachette remplie de créatures de l’au-delà. La maîtrise magistrale de Downey des petits budgets (comme on l’a déjà vu dans The Head Hunter de 2018 etThanksKilling de 2008) en fait un siège exaltant dans lequel nous regardons les agents se frayer un chemin à travers des vagues d’ennemis du point de vue des caméras montées sur leurs casques. Il a la sensation d’un jeu vidéo cinématographique (c’est un compliment) et le gore déchaîné et les ennemis extraterrestres de type Majini prennent vie grâce à des effets spéciaux troublants. Downey démarre V/H/S/Beyond en ouvrant la porte, et même si rien de ce qui suit « Stork » n’égale sa montée d’adrénaline accueillante, ce n’est jamais vraiment un problème.

Virat Pal suit avec « Dream Girl », un cauchemar d’IA sur deux paparazzi confrontés à des conséquences insensées après avoir tenté de prendre des clichés dans le vestiaire de la superstar de Bollywood Tara (Namrata Sheth). Sheth brille dans le rôle, introduit lors d’un numéro musical brûlant où elle chante le fait d’être une déesse. L’inclusion par Pal de la chorégraphie et de la cinématographie traditionnelles de Bollywood élève son segment au-dessus des standards habituels de V/H/S, presque comme si nous nous étions temporairement éloignés de la franchise – avant d’être ramenés aux fondamentaux lorsque des parties du corps commencent à voler et un le plateau de tournage est plongé dans le chaos. « Dream Girl » fait des commentaires sévères contre les photographes parasites et notre désir de maîtriser l’intelligence artificielle, mais non sans des tonnes de sang – à la manière du V/H/S.

Ensuite, Justin Martinez met en scène une collision en vol entre un saut en parachute pour son 30e anniversaire et un OVNI dans « Live and Let Dive ». Le frisson de la chute libre se mêle à une séquence d’attaque extraterrestre avant que l’action ne s’écrase dans une orangeraie, où les plongeurs survivants fuient leur poursuivant extraterrestre. Martinez orchestre de magnifiques tueries alors que les personnages sont mutilés et décapités alors qu’ils chutent vers le sol – et c’est avant que nous ayons un aperçu de son Ange de la mort -rencontre- Épissure envahisseur. « Live and Let Dive » incarne le cinéma à retenir son souffle avec la façon dont il s’enflamme à travers une action frénétique. Le plus impressionnant de tous est le tournage par Martinez de la chute du groupe. Si vous parvenez à atteindre la hauteur de votre ventre, vous hurlerez de joie et vous agripperez à l’accoudoir le plus proche.

Galerie V/H/S/Au-delà

La concoction la plus étrange de V/H/S/Beyond est « Fur Babies » de Christian et Justin Long, qui se sent influencé par la performance de ce dernier dans la comédie d’horreur sous-estimée de Kevin Smith. Défense . Des militants des droits des animaux complotent pour infiltrer le « Doggy Dream Home », un guichet unique pour la garderie, le toilettage et le dressage canins. Nous rencontrons la propriétaire, la dame solitaire Becky Baxter (Libby Letlow), dans une publicité YouTube, où Letlow affiche un faux sourire sur le visage du personnage pas tout là de sa maman chien déchiqueteuse. Ensuite, deux manifestants introduisent clandestinement une caméra cachée dans la Dream Home, et les Longs déclenchent une avalanche d’étranges étrangetés. Becky est également taxidermiste, voyez-vous, et son passe-temps joue dans les opérations chirurgicales dérangées et les fantasmes à quatre pattes qu’elle réalise dans son entreprise de travail à domicile – le tout présenté d’une manière hilarante et déséquilibrée qui rappellerait Michael Parks piratant Justin Long. en un hybride humain/morse même si Long n’était pas derrière la caméra. Apparemment, les frères Long et moi avons le même sens de l’humour, parce que j’ai trouvé « Fur Babies » hilarant – celui-ci est pour les monstres du monde.

Le dernier à l’ordre du jour sera le premier film de Kate Siegel, « Stowaway », écrit par son mari Mike Flanagan. Alanah Pearce incarne Halle Halley, une mère désespérée de documenter les preuves d’une activité extraterrestre dans le désert de Mojave. (Note de l’éditeur : Pearce était membre du personnel de l’IGN de ​​2015 à 2018. Elle n’a pas travaillé avec l’auteur de cette critique pendant son séjour sur le site.) C’est le segment le plus simple du film et il dépend entièrement de la performance de Pearce. Siegel adopte un angle de science-fiction plus capiteux qui nous fait lentement sortir de V/H/S/Beyond, mettant en scène un drame « faites attention à ce que vous souhaitez » à bord d’un mystérieux vaisseau spatial. L’histoire de Flanagan s’interroge sur l’inconnu plutôt que de lancer des antagonistes assoiffés de sang sur Halle, tandis que la mise en scène de Siegel applique de délicates couches d’effroi au sommet d’un examen stimulant de la vie sur d’autres planètes. « Stowaway » ne semble presque pas à sa place à côté des autres segments riches en action de V/H/S/Beyond. Mais son toucher plus doux et sa vision plus traditionnelle de l’horreur de science-fiction correspondent à merveille au rôle de clôture.

Alors que les segments enveloppants ont parfois diminué la cohésion des films V/H/S passés, « Abduction/Adduction » de Jay Cheel aide à ancrer Beyond dans l’ambiance de science-fiction. Deux vidéos prétendant contenir des images de vrais extraterrestres sont disséquées dans un faux documentaire dont les têtes parlantes incluent Corridor Digital, les vrais YouTubers derrière les populaires vidéos de réaction VFX. Les méthodes de « Abduction/Adduction » sont riches en conversations avec un bref gain, mais Cheel nous maintient dans le bon état d’esprit alors que V/H/S/Beyond passe d’une terreur d’un autre monde à l’autre.