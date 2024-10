Revue « Union » : un documentaire syndical complexe et essentiel

C’est une période étrange et mouvementée pour les droits du travail et le pouvoir syndical. D’un côté, les inquiétudes des travailleurs atteignent de nouveaux sommets dans de nombreux secteurs, tandis que le candidat républicain à la présidentielle a à peine fait sensation pendant la campagne électorale pour avoir insulté les travailleurs de l’automobile en affirmant qu’un enfant pouvait faire ce travail.

La syndicalisation est cependant en mouvement et aucune cause ne semble plus passionnante que le mouvement populaire que Chris Smalls a co-fondé en 2021 pour syndiquer les employés d’Amazon dans l’entrepôt de Staten Island où il avait été licencié. Et si le fait d’être mis en conserve ressemble à une disqualification de réputation, ce que vous apprendrez de « Union », le documentaire captivant de Brett Story et Stephen Maing, c’est que le licenciement perpétuel d’employés pour des raisons spécieuses est la clé du succès. le résultat net d’un géant d’un billion de dollars. C’est grâce au caractère jetable qu’Amazon maintient un contrôle draconien sur le fragile sentiment de sécurité de l’emploi de ses travailleurs, en sauvant leur désir de riposte en se syndiquant.

Mais étant donné qu’Amazon joue également un rôle important dans le secteur du divertissement, ce pouvoir effrayant des entreprises explique-t-il également pourquoi l’un des documentaires les plus célèbres issus du Festival du film de Sundance de cette année n’a pas pu obtenir une sortie grand public et est maintenant auto-distribué. ? C’est certainement le cas, affirment les cinéastes d’« Union ». Regarder des images de Smalls et de ses collègues organisateurs bénévoles élaborant des stratégies contre l’Amazonie virulentement antisyndicale – tenant des tentes d’inscription par temps glacial, organisant des réunions coercitives antisyndicales, allant même jusqu’à distribuer de l’herbe gratuitement – ​​a une résonance supplémentaire. « Union » ressemble à un film véritablement indépendant qui était au bon endroit au bon moment pour assister à l’une des plus grandes victoires syndicales depuis des générations.

Mais cela signifie également mettre à nu toutes les tensions qui naissent lorsque des militants enthousiastes issus d’horizons différents, avec des idées et des egos mais sans guide ni soutien syndical national (non pas qu’ils n’essaient pas), doivent apprendre à rester concentrés et motivés. les luttes s’intensifient. Les cinéastes sont fermement du côté des travailleurs, comme Barbara Kopple l’était au début des années 70, relatant une grève des mineurs dans son documentaire emblématique « Harlan County, USA ». Et en dehors d’une altercation policière qui ébranle un organisateur sensible, heureusement, rien de comparable à la violence armée vue dans le film de Kopple ne se produit ici.

Mais vous aurez le cœur lourd lorsque la foi vacillera, que des insensibilités seront alléguées et qu’un des premiers partisans vigoureux sentira sa défaite et votera finalement contre la formation du syndicat.

Les images récurrentes d’une barge massive remplie de conteneurs d’expédition envoient ici un message curieusement à double face : Amazon continuera quoi qu’il arrive, mais les efforts de syndicalisation aussi. La bonne nouvelle qui a finalement fait la une des journaux en 2022 est à juste titre réjouissante, mais les difficultés qui en découlent renforcent l’idée selon laquelle un syndicat a besoin de cohésion, de direction et de soutien au-delà d’un organisateur vedette qui profite d’un moment bien mérité.

Smalls est un agitateur résolument charismatique dans les chroniques de l’année mémorable de « l’Union ». Mais dans un moment plus calme, en réfléchissant au moment où il a été licencié après avoir tenté de contraindre Amazon à respecter les protocoles COVID, il exprime quelque chose qui est oublié dans la rhétorique sans nuances de David contre Goliath : l’objectif est que tout le monde, de haut en bas, s’épanouisse. . « Ils ne se rendaient pas compte à quel point j’étais investi dans l’entreprise », dit-il avec nostalgie. Sobre et sincère, « Union » nous laisse voir ce qu’Amazon et le monde découvriraient bientôt sur le pouvoir dont disposent les travailleurs lorsqu’ils investissent d’abord dans leur dignité.