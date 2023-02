Revue ‘Una Vita Difficile’: La vie vient vite à vous

À la fin d’une première scène dans un ancien moulin près du lac de Côme, le regard de la caméra se pose sur un prosciutto intact suspendu à un chevron au-dessus d’un lit inutilisé. L’image s’estompe et au plan suivant, un os ramassé – tout ce qui reste du jambon – est suspendu au-dessus du lit, qui est maintenant occupé par Elena (Lea Massari), la fille d’un aubergiste, et Silvio (Sordi, son menton temporairement barbu), un combattant antifasciste. Toute une histoire d’amour s’est déroulée dans le tranchage de la viande et l’épissage du film, une cour et une consommation en un clin d’œil.

Le plus évidemment et le plus poignant, c’est l’expérience du temps : comment les mois s’envolent et les heures s’éternisent ; comment la vie change tout d’un coup et pas du tout ; comment l’espoir se transforme en regret. Considérez seulement deux petits moments mémorables, qui peuvent également témoigner de la sagesse et de l’ingéniosité de Dino Risi, le réalisateur.

“Una Vita Difficile” (“Une vie difficile”) glisse et glisse sur près de deux décennies de l’histoire italienne, des batailles partisanes avec l’occupant allemand après la chute de Mussolini au boom économique des années 1960. C’est un film – sorti en Italie en 1961 et seulement maintenant sur les écrans nord-américains – sur un grand nombre de choses merveilleuses et vexantes, y compris l’amour, l’honneur, l’argent, le cinéma, la politique et le menton remarquable d’Alberto Sordi.

Quelques années plus tard, la guerre est finie, Elena est enceinte et elle vit avec Silvio à Rome, où il écrit pour un journal de gauche. Ils rencontrent un tel aristocrate de la ville natale d’Elena dans le nord et se retrouvent invités à un dîner officiel organisé par des piliers de l’ancien ordre royaliste. Il se trouve que c’est le jour du référendum qui abolir la monarchie et établir l’Italie en république . Alors que les nouvelles du résultat du vote arrivent à la radio, les divers membres de l’élite héréditaire perdent leur appétit et s’éloignent de la table, laissant Silvio et Elena, les seuls anti-monarchistes de la fête, leurs assiettes remplies de pâtes et de boulettes de viande. . Ils portent un toast à un avenir radieux et démocratique.

Parfois l’histoire joue en leur faveur : amour, vaillance et charcuterie dans les montagnes ; démocratie et pappardelle dans la capitale. Mais le film, un spécimen stellaire de commedia all’italiana par un véritable maestro de la forme, s’appelle “Une vie difficile” pour une raison. Rien ne se passe tout à fait comme prévu, et la gaieté irrépressible de Silvio n’est pas à la hauteur des marées et des contre-courants de l’Italie d’après-guerre. (L’ouverture de la version nouvellement restaurée au Film Forum cette semaine est accompagnée d’une note d’introduction utile identifiant les dates et les événements importants). Les premières années de la République sont synonymes d’épreuves, de déceptions et d’humiliations.

Silvio, comme Sordi, un Romain natif au grand cœur et à la voix tonitruante, n’a pas exactement une figure tragique. C’est une comédie, après tout, et même à son plus courageux, il n’est pas taillé dans une souche héroïque. Elena, une personne d’une haute dignité et d’une tendresse fatiguée, fait preuve d’un courage plus fin lorsqu’elle casse un soldat allemand avec un fer à repasser, et peut-être d’un plus grand courage lorsqu’elle surmonte les malheurs de leur vie ensemble.

Certains d’entre eux sont la faute de Silvio. Certains peuvent être blâmés sur Elena et sa mère féculente (Lina Valonghi), qui poussent Silvio loin du journalisme et de la politique vers une carrière respectable d’architecte pour laquelle il est totalement inadapté. Mais la source profonde de sa difficulté, et du pathos qui hante la comédie, réside dans une société apparemment déterminée à trahir ses propres traditions et valeurs. La répression politique, le consumérisme insensé et le durcissement des divisions de classe concourent à menacer le bonheur de Silvio et à le priver de l’amour d’Elena.

Sordi était l’une des plus grandes stars de cinéma italiennes des années fastes – il a joué dans “Il boum” (1963), la satire définitive de Vittorio De Sica des valeurs faussées de l’époque – bien qu’elle ne soit pas aussi internationalement célébrée que certains de ses compatriotes. C’était un merveilleux paradoxe : un Everyman aliéné, un bouffon digne, un avatar de l’italianité ordinaire menacé d’un côté par le matérialisme moderne et de l’autre par les héritages incrustés du féodalisme et du fascisme.