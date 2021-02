Revue «  Un Film Dramatique  »: des étudiants enregistrent la banlieue parisienne

Dans le documentaire «Un Film Dramatique», l’artiste Éric Baudelaire remplit une commande pour réaliser une œuvre d’art dédiée à Dora Maar, un collège nouvellement construit dans la banlieue de Saint-Denis à Paris. Pour le projet, Baudelaire a filmé 21 étudiants en quatre ans, et il les a encouragés à prendre eux-mêmes la caméra. Le film fini démontre la vivacité et la générosité qui peuvent découler de l’art civique.

Le film passe par épisodes informels. Les cinéastes ont organisé des jeux et des débats, encourageant leurs camarades de classe à discuter de ce qu’ils pensent du film. Les élèves réfléchissent à ce que signifie être les sujets et les créateurs d’un documentaire, et à leur tour, ils tiennent compte de la façon dont leur école s’intègre dans le monde qui les entoure.