Revue Twitter du teaser de Tiger 3 : les fans de Salman Khan répandent leur amour sur son avatar bourré d’action ; appelle ça ‘dhamakedaar’

Le teaser très attendu de Tiger 3 a pris d’assaut les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où les fervents fans de Salman Khan expriment leur enthousiasme et déversent leur amour sur la superstar. Le teaser présente Salman Khan dans un avatar plein d’action, offrant des cascades à indice d’octane élevé et des séquences intenses qui ont laissé les fans impressionnés. Ses fans n’ont pas tardé à l’appeler dhamakedaar et attendent avec impatience le film complet. Le teaser a déclenché une frénésie de discussions et de conversations, les fans louant le charisme, l’énergie et la présence à l’écran de Salman Khan. Ils sont ravis de le voir reprendre son rôle de Tigre, un personnage devenu synonyme de son image de héros d’action. Les plateformes de médias sociaux sont inondées de tweets et de commentaires, exprimant leur admiration pour les visuels captivants du teaser, la musique qui fait monter l’adrénaline et la promesse d’un scénario épique et plein d’action. Le vers Twitter regorge de hashtags et de sujets tendances liés à Tiger 3, alors que les fans partagent avec impatience leurs moments préférés du teaser et spéculent sur l’intrigue du film.