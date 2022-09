Revue Twitter de Vendhu Thanindhathu Kaadu : Après nous avoir offert le blockbuster Maanaadu, qui a rapporté plus de Rs 100 crores, Silambarasan TR est de retour avec sa prochaine sortie, Vendhu Thanindhathu Kaadu. Le film est réalisé par Gautham Vasudev Menon. La première moitié de ce film d’action explosif en deux parties, The Kindling, est sorti en salles aujourd’hui, le 15 septembre.

La bande-annonce de Vendhu Thanindhathu Kaadu a suscité d’énormes attentes parmi les fans et les cinéphiles. Maintenant, le film semble s’être ouvert à des critiques positives. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs qui ont regardé les émissions matinales de Vendhu Thanindhathu Kaadu ont partagé leur opinion sur le film, dont la plupart suggèrent que le film serait un succès à succès.

“#VTK 1st half reviews are BANGER Blockbuster on cards!!!! @SilambarasanTR_#VendhuThanindhathuKaadu #SilambarasanTR #VTKFDFS”, a écrit un utilisateur de Twitter. “La critique de #VendhuThanindhathuKaadu :

Un film solide du rôle à vie de #GVM #SilamabarasanTR ! Performances exceptionnelles La mise en scène et la narration sont un énorme plus pour rendre cette durée de 3 heures très engageante Worthu ra elai #VTKREVIEW #VTK”, a tweeté un fan. “#VendhuThanindhathuKaadu REVIEW. SIMBU MEILLEUR ACTEUR. APPU KUTTY Perf. SIDDHI IDANI BON. LA MUSIQUE AR RAHMAN EST GRAND PLUS. 1ère mi-temps Trop bien Pas de lags. Peu de retards en 2e mi-temps. Les scènes de Jaffer Sadiq sont allumées CLIMAX BON. COMBATTEZ DES SCÈNES SUR TOUT SON FILM BLOCKBUSTER. NOTE : 3,75/5”, a tweeté un cinéphile.

Découvrez quelques avis Twitter ci-dessous:

#VendhuThanindhathuKaadu EXAMEN . SIMBU MEILLEUR ACTEUR. APPU KUTTY Perf. SIDDHI IDANI BON. LA MUSIQUE AR RAHMAN EST GRAND PLUS.

1ère mi-temps Trop bien Pas de lags. Peu de retards en 2e mi-temps. Les scènes de Jaffer Sadiq sont allumées CLIMAX BON. SCÈNES DE COMBAT SUR TOUT SON FILM BLOCKBUSTER. NOTE : 3.75/5 pic.twitter.com/1jSm52p5mG– Films de mises à jour HD (@ HdUpdatesMovie1) 15 septembre 2022

#VendhuThanindhathuKaadu examen:

Un film solide de #GVM #SilamabarasanTRest le rôle à vie ! Performances exceptionnelles La mise en scène et la narration sont un énorme plus pour rendre cette exécution de 3 heures très engageante

Worthu ra elai #VTKREVIEW #VTK pic.twitter.com/Tsd9e2V4QS – Être Filmy (@beingfilmy_) 15 septembre 2022

La bande-annonce de cet artiste de thriller policier très attendu avait recueilli 12,83 millions de vues sur YouTube en 24 heures après sa sortie. De plus, c’est la 3ème bande-annonce la plus vue de l’industrie cinématographique de Kollywood.

Le clip était formidable et montre Silambarasan TR dans le rôle de Muthu, originaire d’un village pour trouver son identité et s’est élevé dans les rues pour devenir un gangster. Simbu prouve à juste titre ses prouesses en tant qu’acteur polyvalent comme on le voit dans plusieurs phases de Muthu. La voix de Gautham Vasudev raconte la route de Muthu vers la pègre de Mumbai et offre un point de vue sur lui. recueille des éloges… La bande-annonce du film tamoul Vendhu Thanindhathu Kaadu, avec Silambarasan TR et réalisé par Gautham Vasudev Menon, est parmi les bandes-annonces les plus vues ces derniers temps…”

Pendant ce temps, lorsque Silambarasan, qui interprète le personnage principal Muthu dans le film, s’est récemment adressé aux médias, il a déclaré: “Lorsque le réalisateur Gautham Menon et l’écrivain Jeyamohan ont discuté de cette histoire, Jeyamohan a d’abord suggéré à Gautham Menon que le personnage principal soit joué par un nouveau venu et pas moi.” “J’ai demandé à Gautham Menon quelle était la raison pour laquelle le personnage ne m’avait pas été donné. Il a dit que l’écrivain Jeyamohan lui avait dit que c’était une histoire vraie et que si j’y étais amené, il y avait une chance que les gens le verrait comme l’histoire de Simbu et non comme l’histoire du personnage.

“J’ai dit à Gautham : ‘Je vais me transformer pour ce rôle. Je reviendrai vers vous. S’il vous plaît, faites une séance photo de moi et montrez les photos à Jeyamohan, monsieur Jeyamohan. Demandez-lui de le voir, puis décidez.'” “Je l’ai pris comme un défi pour me transformer en un jeune de 19 ans en perdant du poids car je voulais profiter d’une merveilleuse opportunité qui s’était présentée à moi pour faire quelque chose de vraiment unique”, a déclaré l’acteur.

L’acteur a révélé qu’il portait trois looks différents dans le film et qu’il devait d’abord perdre beaucoup de poids pour jouer un jeune de 19 ans, puis ajouter trois kilos pour obtenir le deuxième look. Simbu a ensuite dû ajouter trois kilos supplémentaires pour obtenir le troisième look.