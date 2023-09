Revue Twitter de Kushi : les fans amoureux de Vijay Deverakonda, la chimie de Samantha Ruth Prabhu, l’appellent un « blockbuster »

Revue Twitter de Kushi : Le film Kushi de Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu est enfin sorti aujourd’hui. Le film est sorti en langues Telegu, Kannada, Malayalam et Hindi. Ce film de Samantha et Vijay reçoit de très bonnes critiques sur Twitter. Les gens appellent cela le retour de Vijay Deverakonda et qualifient le film de blockbuster. La chimie des deux est également très appréciée dans le film. L’avatar romantique de Vijay est vu dans le film. Voyons comment le film reçoit des critiques sur Twitter.