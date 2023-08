Revue Twitter de King of Kotha : le drame de gangsters de Dulquer Salmaan déçoit le public

Au milieu de beaucoup d’attente, le film très attendu de Dulquer Salmaan, King of Kotha (KOK), est enfin sorti en salles aujourd’hui. Le film a suscité des réactions mitigées de la part du public. Le FDFS (First Day First Show) de KOK a débuté à 7 heures du matin, attirant des cinéphiles enthousiastes pour assister à l’artiste de masse complet de DQ.

Sur Twitter, les critiques de King of Kotha sont publiées et les gens ont des choses mitigées à dire sur le film. Alors que certains ont qualifié le film de déception, d’autres estiment que Dulquer a livré une performance remarquable et l’a sorti du parc. Cependant, les premières indications suggèrent que Dulquer aurait déjà eu un impact prometteur au box-office, même s’il est trop tôt pour conclure.

Voici quelques critiques sur Twitter :

Un utilisateur du film est Blockbuster, tandis qu’un autre a écrit : « Ce que j’ai ressenti à propos de Dulquer, c’est que lui seul ne peut pas sauver un film de masse. Il ne devrait jamais essayer des films stéréotypés sans un réalisateur visionnaire qui cachera le côté faible d’un acteur au public ».

Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « #KingOfKotha Roi de DÉCEPTION. J’ai eu du mal à maintenir intérêt dans le convoluté et décousu scénario. Finalement hésitant et n’a pas réussi à laisser un souvenir durable impression. DulquerSalmaan & BGM fabuleux« .

#RoiDeKotha Roi de la DÉCEPTION. J’ai eu du mal à maintenir l’intérêt pour le scénario alambiqué et décousu. Finalement, il a échoué et n’a pas réussi à laisser une impression durable.#DulquerSalmaan & BGM fabuleux. pic.twitter.com/iusQmL3CsC Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 24 août 2023

#RoiDeKotha Ce que j’ai ressenti à propos de Dulquer, c’est que lui seul ne peut pas sauver un film de masse. Il ne devrait jamais essayer des films stéréotypés sans un réalisateur doté d’une vision qui cachera au public le côté faible d’un acteur. AMARNATH (@Amar__nath_) 24 août 2023

Première mi-temps haute tension avec Banger BGM !? certaines scènes sont décalées ! Une histoire de gangster prévisible avec un scénario racé… . .@dulQuer L’action !?? . Voyons la seconde moitié… #RoiDeKotha #KingofKothaRevue Karthikk.7 (@Karthikk_7) 24 août 2023

King of Kotha, un drame de gangsters marque les débuts en tant que réalisateur du cinéaste Abhilash Joshiy. Ce film est la première sortie de Dulquer après le succès du film Telugu 2022 Sita Ramam. De plus, il a figuré dans la série Netflix Guns and Gulaabs, réalisée par Raj et DK. Produit par Wayfarer Films et Zee Studios, King of Kotha est un drame d’action qui met également en vedette Shahul Hassan, Aishwarya Lekshmi, Nyla Usha et Chemban Vinod Jose dans des rôles clés.