Revue Twitter de Gandeevadhari Arjuna : voici ce que les médias sociaux ont à dire sur le film d’action de Varun Tej

Étoile télougou Varun Tejle dernier film de Gandeevadhari Arjuna sorti aujourd’hui en salles. Le film se heurte au box-office avec des biggies du sud de l’Inde, notamment Dulquer Salmaan’s Roi de Kotha et Rajinikanth Geôlier. Le film d’action-thriller a été réalisé par Praveen Sattaru. Le film est considéré comme le plus grand film de la carrière de Varun Tej et dispose d’un budget global de plus de Rs 35 crore.

Gandeevadhari Arjuna Revue Twitter

Le film est sorti en salles le 25 août et a reçu des critiques mitigées de la part du public. Selon les premiers rapports, le public a trouvé le récit lent et n’a pas été très impressionné par le scénario. Si vous envisagez de regarder le film en salles, jetez un œil à ce que les réseaux sociaux en disent. Gandeevadhari Arjuna:

Film global Incroyable Ga Undhi ?#GandeevadhariArjuna Score de fond de l’histoire et des visuels Tout est superbe Ga Anipinchindhi?@IAmVarunTej Rock star La performance vient de tuer ? Chérie ? (@Pravallika7C) 25 août 2023

Concept et film fantastiques À propos de l’arnaque intéressante Ne le manquez pas ??#GandeevadhariArjuna Varun U r a vécu dans The Character Man ? J’ai vraiment adoré Santhosh ? (@santhosh143222) 25 août 2023

Film Chala Nachindhi ?#GandeevadhariArjuna Impressionnant, vraiment ? La manière de raconter des histoires et des rebondissements Scénario Tout Superbe Ga Anipinchai ? Ne le manquez pas Kranthi (@iamkranthi99) 25 août 2023

Excellent film #GandeevadhariArjuna Vraiment apprécié ? Les performances du Varun Powerpack m’hypnotisent ? Séquences d’action et scénario ? ? (@VijayCharaNN7) 25 août 2023

#GandeevadhariArjuna 2ème moitié : comme dans la première moitié, rien n’a d’impact, Climax est obsolète et pas assez bon, pas un seul moment bon ou élevé dans tout le film, la musique de fond est moyenne En dessous de la moyenne 2ème mi-temps Dans l’ensemble : besoin d’un excellent retour de #VarunTej dans le futur#GandeevadhariArjuna tolly_wood_UK_US_Europe (@tolly_UK_US_EU) 24 août 2023

Gandeevadhari Arjuna prédiction du box-office jour 1

Le film de Varun Tej devrait gagner environ Rs 3 crore le jour de son ouverture. Les collections du film devraient reprendre pendant le week-end férié d’Onam.

Gandeevadhari Arjuna parcelle

Présenté comme un film « ultra stylé et thriller d’espionnage », l’intrigue de Gandeevadhari Arjuna tourne autour du personnage de Varun Tej, qui est un agent d’espionnage de premier ordre chargé de protéger Nassar, la cible d’une mystérieuse attaque terroriste lors du sommet des Nations Unies sur le réchauffement climatique et le changement climatique. La tension s’intensifie alors que l’agent doit surmonter tous les défis tandis que la mort se cache derrière lui.

Gandeevadhari Arjuna casting

Le film présente un ensemble d’acteurs dont Varun Tej, Sakshi Vaidya, Nassar, Vimala Raman, Vinay Rai, Narain, Roshini Prakash, Manish Chaudhari, Abhinav Gomatam, Ravi Varma, Kalpalatha et Baby Veda.

Ce que Varun Tej a dit à propos de Gandeevadhari Arjuna

Dans une récente interview, Varun Tej a parlé du film et a révélé que Gandeevadhari Arjuna n’est pas un film sur le réchauffement climatique. « Le film met en lumière un problème que nous avons tous tendance à négliger dans notre vie quotidienne. Même si nous sommes conscients du problème, nous continuons d’avancer sans le résoudre », a-t-il déclaré dans une interview à 123Télougou.

L’acteur a ajouté : « L’histoire tourne non seulement autour du réchauffement climatique, mais aussi sur de nombreux problèmes tels que la façon dont les individus jettent des débris et comment les industries contribuent au réchauffement climatique en déversant des déchets dans les pays du tiers monde et en s’engageant dans des activités qui conduisent au réchauffement climatique. »