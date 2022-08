Revue Turboant V8 | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Autonomie impressionnante de 50 milles

Recharge rapide en 4 heures

Accélération rapide

Facile à plier et à déplier Les inconvénients Lourd à 21,6 kg

Cahoteux malgré la suspension arrière

Pas de limiteur de vitesse

Manque d’intelligence Notre avis Le Turboant V8 arbore une conception unique à double batterie, permettant non seulement une autonomie accrue de 50 miles qui bat la plupart de la concurrence, mais avec une charge simultanée, il passe de plat à plein en 4 heures. Ajoutez un moteur de 450 W capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 20 mph, une qualité de construction solide et un système de pliage simple et vous avez un puissant polyvalent, même s’il est un peu lourd.

Le Turboant V8 est le dernier scooter haut de gamme du fabricant de micromobilité, avec des spécifications haut de gamme comme un moteur de 450 W et des vitesses maximales de 20 mph ainsi que des caractéristiques uniques comme une conception à double batterie qui offre une autonomie impressionnante de 50 miles et réduit le temps de charge à moitié.

C’est une énorme amélioration par rapport au Turboant X7 Pro sans la hausse de prix associée, ce qui signifie qu’il est plus abordable que vous ne le pensez.

Est-ce suffisant pour rivaliser avec le scooter Xiaomi Mi Pro 2 au prix similaire ? Vous pourriez être surpris.

Caractéristiques de conception

Design épuré et industriel

Conception à double batterie avec batterie amovible

Système de pliage ultra-rapide

Affichage unique

Le Turboant V8 est une combinaison de forme et de fonction, avec un look industriel et anguleux qui va à l’encontre des goûts du Reid E4 arrondi.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas un beau scooter, avec un design épuré en grande partie dépourvu de câbles de frein qui affligent les potences d’une grande partie de la concurrence. Là où il y a des câbles visibles, la coloration rouge vif les fait ressortir contre un corps presque entièrement noir pour plus de style.

Lewis Peintre / Fondeur

Le pont est assez long et large, mesurant 500 x 175 mm, et la texture adhérente à motifs vous aide à rester sur le scooter même dans des conditions humides. Avec une résistance à l’eau IP54 officielle, il est capable de survivre à un passage sous la pluie – même si j’éviterais les flaques d’eau profondes si j’étais vous.

Le Turboant V8 possède l’un des mécanismes de pliage les plus simples du marché, avec un seul grand loquet au bas de la tige. Quand il est temps de plier, tirez simplement le levier loin de la tige et vers le pont et toute la tige avant se pliera avec. Cela prend littéralement moins de 3 secondes, se verrouillant en place sur la planche prête à être transportée.

Il est assez compact pour être mis dans le coffre d’une voiture lorsqu’il est plié, mesurant 1160 x 505 x 460 mm, bien qu’à un poids non négligeable de 21,6 kg, ce n’est pas le plus facile à transporter dans les transports en commun. Si vous êtes à la recherche d’un scooter léger, le Mycle Cruiser Pro est une alternative solide.

Lewis Peintre / Fondeur

Mais pourquoi le V8 est-il si lourd ? Bien sûr, il est assez volumineux, mais il est beaucoup plus petit que l’Inokim Ox Super de 28 kg.

Cela dépend en grande partie de la batterie – ou des batteries – logées dans le V8. Le Turboant V8 est l’un des très rares scooters électriques sur le marché en 2022 à proposer une conception à double batterie, avec une batterie fixe logée dans le pont et une amovible dans la potence. C’est facile à enlever aussi; soulevez simplement le loquet sur la tige pour retirer la batterie.

La portée et le temps de charge présentent d’énormes avantages, que je détaillerai un peu plus tard, mais l’effet d’entraînement est qu’il est beaucoup plus lourd que la plupart des concurrents.

Lewis Peintre / Fondeur

L’écran du Turboant V8 est une autre caractéristique à noter, intégré au centre du guidon pour une finition soignée. Il affiche les informations standard auxquelles vous vous attendez, comme la vitesse, la durée de vie de la batterie et l’état de la lumière, mais il va encore plus loin avec des graphiques de type compte-tours.

Lorsque vous appliquez l’accélérateur pour accélérer et le frein pour ralentir, la pression exercée sur chaque commande s’affichera en temps réel, vous donnant un aperçu unique de la façon dont vous contrôlez le scooter. C’est une belle touche qui le rapproche d’un tableau de bord de voiture plutôt qu’un scooter et aide à le séparer de la plupart des concurrents.

Affichage mis à part, le guidon de 505 mm de long arbore des poignées fermes à chaque extrémité, ainsi qu’une commande de frein unique montée à gauche et un accélérateur à droite. Dans l’accélérateur, vous trouverez un bouton d’alimentation qui sert également de commande pour changer de mode de conduite et allumer les phares — un autre changement intéressant par rapport aux concurrents.

Alors que la plupart disposent d’un bouton d’alimentation intégré sur ou près de l’écran, le bouton d’accélérateur du V8 signifie qu’il est facile de régler la vitesse à mi-parcours sans retirer une main du guidon – un énorme avantage pour la sécurité du pilote.

Lewis Peintre / Fondeur

La lumière 3W, montée sur la partie la plus haute de la tige, est plus que suffisamment lumineuse pour éclairer le sol immédiatement devant vous dans des conditions sombres. Il est flanqué de quatre lumières ambiantes placées autour du pont qui fournissent un éclairage supplémentaire lorsque vous roulez la nuit, et un feu arrière à LED lumineux signifie que vous êtes clairement visible sur les routes sombres.

Le seul domaine où le Turboant V8 fait défaut est dans le département des applications ; sans application compagnon pour iOS et Android, le V8 manque de fonctionnalités intelligentes telles que le verrouillage à distance, les aperçus de trajet et la possibilité de modifier les paramètres à la volée – toutes les fonctionnalités trouvées sur des scooters moins chers comme le Ninebot Kickscooter D38E.

Performance

Vitesses jusqu’à 20 mph

Grande accélération

Encore une conduite cahoteuse malgré la suspension arrière

Au cœur du Turboant V8, vous trouverez un moteur amélioré de 450 W, 100 W de plus que le X7 Pro de la société et les scooters concurrents de Xiaomi — et comme vous vous en doutez, cela se traduit par une expérience de conduite plutôt nippy.

En fait, avec une vitesse de pointe de 20 mph (32 km/h), c’est l’un des scooters les plus rapides que nous ayons vus chez Tech Advisor — battu uniquement par le 28 mph Inokim Ox Super — bien que cela entraîne des complications sur la légalité au Royaume-Uni. Les vélos électriques sont limités à 15,5 mph, et il est probable que cela corresponde si (ou, espérons-le, quand) les scooters sont légalisés sur les routes britanniques.

A noter également que, contrairement à la trottinette d’Inokim, vous ne pouvez pas ajouter vous-même un limiteur de vitesse.

Lewis Peintre / Fondeur

Pourtant, si vous n’êtes pas basé au Royaume-Uni ou si vous prévoyez de conduire le scooter sur un terrain privé, c’est une expérience fantastique.

Le moteur de 450 W se met au travail rapidement, avec une grande accélération et des vitesses de pointe plus rapides que la plupart des concurrents, ce qui vous permet de passer de A à B incroyablement rapidement. Il vous emmènera même sur des pentes vallonnées de 15 degrés, mais à une vitesse légèrement plus lente que d’habitude.

Comme avec la plupart des scooters, vous avez le choix entre trois modes de conduite : Eco, Comfort et Sport.

Le mode Eco est le moyen le plus économe en batterie pour se déplacer, mais il se fait au détriment de l’accélération et de la vitesse de pointe, limitée à seulement 6 mph. Le mode Confort prend les choses jusqu’à 9 mph, tandis que le mode Sport passe tout à la vitesse supérieure avec la vitesse maximale de 20 mph et une accélération rapide – bien qu’au détriment de l’autonomie globale, comme vous vous en doutez.

Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse automatique rendent les trajets plus longs plus confortables, éliminant le besoin de maintenir constamment l’accélérateur, et la combinaison de pneus gonflés à l’air de 9,3 pouces et d’un système de suspension arrière devrait annuler les bosses et les fissures sur la route – en théorie, de toute façon.

En pratique, le Turboant V8 est encore plutôt cahoteux lorsqu’il roule sur autre chose qu’une surface parfaitement goudronnée – probablement en raison du manque de suspension correspondante dans la roue avant, à laquelle la potence se connecte. Il prend l’avantage par rapport aux scooters sans suspension du tout, mais ce n’est pas aussi lisse qu’il pourrait l’être.

Lewis Peintre / Fondeur

La bonne nouvelle est que, même à des vitesses aussi élevées, le double système de freinage (une combinaison d’un frein à disque et d’un frein électronique) arrête très rapidement le scooter.

Le moteur puissant permet également au scooter d’accueillir des cyclistes plus lourds, avec une limite de poids maximale de 125 kg.

Vie de la batterie

Jusqu’à 50 miles par charge

Peut charger simultanément les batteries intégrées et amovibles

Temps de charge rapide de 4 heures

Comme mentionné précédemment, le Turboant V8 est l’un des très rares scooters à arborer une conception à double batterie, avec non pas une mais deux batteries 36V 7.5Ah trouvées dans la tige et le pont du scooter.

La capacité combinée de 15 Ah (720 Wh) du V8 signifie qu’il peut offrir jusqu’à 80 km d’autonomie à partir d’une seule charge, soit presque le double de l’autonomie des scooters à prix similaire comme le Xiaomi Mi Scooter Pro 2.

Lewis Peintre / Fondeur

Bien sûr, il va sans dire que la véritable autonomie sera affectée par des facteurs tels que le poids du cycliste, la vitesse et l’accélération, les pentes de la route et même la météo, mais cela atténue certainement l’anxiété de la batterie pendant que vous explorez.

Bien que la batterie à l’intérieur du pont ne puisse pas être retirée, celle de la tige le peut, ce qui signifie que vous pouvez charger les deux batteries simultanément, passant de vide à pleine en seulement quatre heures – une grande différence par rapport aux 7 à 9 heures habituelles de scooters longue portée.

Le scooter est livré avec deux chargeurs identiques dans la boîte et une station d’accueil pour la batterie amovible pendant la charge. Vous avez, bien sûr, la possibilité de charger les deux batteries dans le scooter lui-même, mais cela doublera essentiellement le temps de charge.

Lewis Peintre / Fondeur

Prix

Avec des fonctionnalités haut de gamme comme un moteur de 450 W et une autonomie de 80 km, il ne faut pas s’étonner que le Turboant V8 ne soit pas un scooter d’entrée de gamme, même s’il est beaucoup plus abordable que prévu.

Le Turboant V8 est disponible pour 649 $ / 540 £, ce qui l’aligne sur les goûts du Mi Scooter 2 Pro de Xiaomi tout en le surpassant dans la plupart des domaines. Il n’est disponible que directement auprès de Turboant et est accompagné d’une garantie de 12 mois – bien que vous deviez le renvoyer vous-même à Turboant pour faire une réclamation.

Lewis Peintre / Fondeur

Verdict

Le Turboant V8 est un scooter impressionnant, idéal pour se déplacer en ville. Le moteur de 450 W est plus puissant que la concurrence, offrant des vitesses de pointe de 20 mph et une accélération rapide qui rend le passage de A à B rapide et simple, bien qu’il soit encore relativement cahoteux malgré un système de suspension arrière.

La véritable caractéristique remarquable du V8, cependant, est sa conception à double batterie. Il est équipé de deux batteries 36V 7.5Ah – une intégrée, une amovible – qui se combinent pour fournir jusqu’à 50 miles d’autonomie par charge, atténuant l’anxiété de la batterie lors de longs trajets. Vous pouvez même les charger en tandem grâce à une deuxième station d’accueil de batterie, ce qui réduit le temps de charge à seulement 4 heures.

Ajoutez de jolis petits extras comme des jauges de frein et d’accélérateur sur l’écran, un bouton multifonction intégré à l’accélérateur et l’un des systèmes de pliage les plus simples que nous ayons vus et vous avez un scooter capable à un prix plutôt abordable.

