Revue TunnelBear VPN : juste pour les débutants

En bref Note d’expert Avantages Interface amusante et facile à utiliser

Fonctions de sécurité fiables

Connexions d’appareils simultanées illimitées Les inconvénients Manque de fonctionnalités avancées pour les utilisateurs expérimentés

Le support client n’est pas le plus utile

Pas une bonne option pour le torrent Notre avis TunnelBear est un VPN facile à utiliser qui reste simple avec des fonctionnalités basiques mais solides. Il offre une sécurité fiable, mais rencontre des problèmes de vitesse et de déblocage. Les novices du VPN pourraient trouver sa simplicité attachante, mais les utilisateurs avancés se sentiront lésés.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 3,33 $ par mois (forfait illimité)

Meilleurs prix aujourd’hui : TunnelBear

TunnelBear est un service VPN populaire appartenant à la société de sécurité McAfee et basé à Toronto, au Canada. Il existe depuis un certain temps maintenant et s’est toujours démarqué par son interface unique et kitsch sur le thème de l’ours.

Le service s’est efforcé ces dernières années d’ajouter plus de fonctionnalités telles que des connexions d’appareils illimitées afin de rester pertinent sur un marché VPN de plus en plus concurrentiel.

Certes, il y a beaucoup de jeux de mots d’oursins à apprécier ici, mais le service VPN est-il fait pour vous ? Je l’ai emmené faire une promenade dans les bois pour le savoir.

TunnelBear en bref

P2P autorisé : Oui

Connexions d’appareils illimitées : Oui

Emplacement de l’entreprise : Canada

Nombre de serveurs : 5000+

Nombre de pays : 47+

Forfait gratuit : Oui

Forfait illimité : 9,99 $ par mois avec options de 1 et 3 ans

Fonctionnalités et services ?

Lorsque vous ouvrez TunnelBear pour la première fois, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer le travail que les concepteurs y ont consacré. L’interface principale est une carte du monde géographiquement parsemée des serveurs disponibles. Lorsque vous faites défiler la carte, même les arbres changent en fonction du continent ou de la région que vous visualisez (palmiers au Moyen-Orient, Umbrella Thorns en Afrique). Votre emplacement réel est indiqué sur la carte par un mouton, mais une fois que vous vous connectez au VPN, il se transforme en ours.

Sam Singleton

Chaque emplacement de serveur comporte une icône de tunnel vide. Pour vous connecter, sélectionnez simplement l’icône du serveur souhaité. En plus de sélectionner le serveur sur une carte, il existe également une liste déroulante en haut avec tous les serveurs. D’une manière ou d’une autre, dans l’univers TunnelBear, les moutons se transformant en ours et les ours creusant des tunnels ont du sens, mais la logique nous échappe. Pourtant, c’est un élément de design amusant et unique.

Dans l’ensemble, TunnelBear est un service simple sans trop de fioritures, mais il fournit des fonctionnalités clés intéressantes qui valent la peine d’être vérifiées. Sous Paramètres > Sécurité, TunnelBear a sa propre version d’une fonction de coupe-circuit appelée « VigilantBear ». Il fonctionne un peu différemment d’un kill switch normal en ce sens qu’au lieu de déconnecter votre Internet en cas de déconnexion VPN, il bloque simplement tout le trafic entrant et sortant jusqu’à ce que la connexion soit rétablie.

De plus, TunnelBear propose une fonctionnalité appelée « GhostBear » qui rend vos données cryptées moins détectables. Pour ce faire, il masque votre trafic VPN et le déguise en trafic HTTPS, qui est généralement moins susceptible d’être bloqué par les censeurs. Cela peut bien fonctionner si vous constatez que votre connexion est bloquée par des services de streaming tels que Netflix. En activant la fonction GhostBear, il est plus probable que votre connexion puisse accéder à ces sites restrictifs. Soyez averti, cependant, l’activation de GhostBear ralentira probablement encore plus votre connexion.

Une autre fonctionnalité à noter est « SplitBear » ou la version de TunnelBear du split-tunneling, qui vous permet de contrôler quelles applications ou sites Web auront accès à la connexion VPN. Malheureusement, TunnelBear manque de nombreuses fonctionnalités avancées que les concurrents offrent comme les serveurs multi-sauts et dédiés spécifiques à certaines activités – streaming, torrenting, etc. En fait, dans le passé, TunnelBear bloquait l’accès aux téléchargements P2P mais a depuis commencé à les autoriser. Pourtant, ce n’est pas quelque chose qu’il encourage ouvertement avec son service et pour cette raison, d’autres fournisseurs de VPN tels que ProtonVPN et Mullvad VPN sont mieux adaptés au torrent.

Le réglage de TunnelBear, y compris leur kill-switch VigilantBear et les fonctionnalités GhostBear. Sam Singleton

TunnelBear propose des programmes de bureau et des applications mobiles pour un certain nombre de systèmes tels que Mac, Windows, Android et iOS, entre autres. Il existe également des extensions de navigateur proxy pour Chrome et Opera. Et tout récemment, TunnelBear est passé à autoriser des connexions d’appareils simultanées illimitées avec ses plans premium.

TunnelBear offre un service gratuit fourni avec l’application de bureau complète, mais une limite de données de 500 Mo par mois. C’est un excellent moyen de tester le service pour voir si vous l’aimez, mais la faible limite de données ne sera probablement pas suffisante pour l’utiliser régulièrement – vous ne pourrez même pas diffuser une vidéo HD (1080p) pour plus plus de 10 minutes environ.

Performance

Au cours de mes tests, j’ai évalué les vitesses sur les serveurs de TunnelBear dans cinq pays différents à travers le monde, puis je les ai comparées à notre vitesse Internet de base. Honnêtement, les vitesses du serveur TunnelBear n’étaient pas excellentes. Sur tous les sites testés, les vitesses n’étaient en moyenne que de 33 % de la vitesse de téléchargement de base et de 20 % plutôt faibles de la vitesse de téléchargement de base. Non seulement ces chiffres ne sont pas impressionnants, mais ils sont bien en deçà des services de nos cinq VPN les plus rapides.

Pourtant, les vitesses en ligne peuvent varier énormément dans les tests Mbps purs d’un jour à l’autre et même d’une heure à l’autre. Il est préférable de prendre tous les tests de vitesse avec un grain de sel. Votre expérience avec TunnelBear peut différer de celles des tests de cet avis.

Tunnelbear

En ce qui concerne le streaming, j’ai remarqué que TunnelBear n’était pas en mesure de débloquer systématiquement des sites tels que Netflix et Amazon Prime. Cela a réussi la plupart du temps, mais le serveur étrange semblait avoir des problèmes ou était activement bloqué.

Lorsque j’ai activé la fonction GhostBear, cela a semblé résoudre la plupart de ces problèmes de déblocage. Malheureusement, avec GhostBear activé, j’ai remarqué que ma vitesse de connexion avait chuté et que je n’étais pas en mesure de diffuser la vidéo HQ car elle était trop lente. Donc GhostBear semble fonctionner, mais ce n’était pas vraiment une solution viable.

Par conséquent, je ne recommanderais personnellement pas TunnelBear comme VPN fiable pour le streaming. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être utilisé pour diffuser, mais je pense qu’il existe de meilleures options disponibles telles que NordVPN, qui fonctionne parfaitement avec Netflix, ou CyberGhost VPN, qui a une tonne d’emplacements à choisir et des serveurs optimisés pour le streaming .

Sécurité et confidentialité

TunnelBear est livré avec votre cryptage AES-256 standard de l’industrie, qui est le plus fort actuellement disponible et cela signifie que vous pouvez être assuré que votre connexion sera sécurisée. L’application Windows prend également en charge les protocoles WireGuard, IKEv2 et OpenVPN. Je préfère OpenVPN dans la mesure du possible car c’est l’un des protocoles les plus sécurisés et les plus flexibles disponibles en raison de sa nature open source. Mais, si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez simplement sélectionner le Auto option dans les paramètres de TunnelBear et l’application choisira ce qu’elle pense être le meilleur protocole pour votre connexion.

De plus, afin de confirmer que mon adresse IP réelle est correctement masquée, j’ai utilisé un test de fuite DNS. Il a confirmé qu’il n’y avait aucun problème de fuite accidentelle de mon adresse IP lors de la connexion aux serveurs de TunnelBear.

Options de protocole de TunnelBear pour son application Windows. Sam Singleton

Conformément à sa politique de confidentialité, TunnelBear ne collecte aucune requête DNS, adresse IP des utilisateurs, horodatage ou autre information personnelle identifiable. Cependant, il collecte ce qu’il considère comme des «données opérationnelles», telles que les requêtes d’assistance aux utilisateurs et de dépannage, le total des données utilisées par mois et certaines données de vente. Il indique qu’aucune de ces informations ne peut identifier les utilisateurs et n’est « pas liée à l’heure et à l’activité d’utilisation du VPN ».

De plus, lors de l’inscription, TunnelBear demande aux utilisateurs d’entrer leur adresse e-mail et leurs informations de paiement. Les options de paiement incluent les cartes de crédit, PayPal et Bitcoin.

Honnêtement, j’ai été impressionné par la politique de confidentialité complète et directe de TunnelBear. Toutes les sociétés VPN ne fournissent pas les mêmes informations détaillées ou approfondies sur les données qu’elles collectent spécifiquement. En outre, TunnelBear continue d’effectuer régulièrement des audits tiers par Cure53, un cabinet d’audit Big Four digne de confiance et fiable. Il a passé avec succès tous les audits des cinq dernières années. C’est impressionnant et un argument de vente important pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

TunnelBear lui-même est situé à Toronto, au Canada, ce qui signifie que toutes les informations personnelles sont traitées conformément à la loi canadienne. Le Canada n’a pas non plus actuellement de lois obligatoires sur la conservation des données.

Tarifs et forfaits

Beaucoup de gens connaissent TunnelBear en raison de son offre gratuite. Peu de services VPN ont un plan vraiment gratuit, mais ici, comme vous le trouverez ailleurs, vous n’obtenez pas grand-chose sans payer pour le service.

La principale limitation concerne les données : vous ne pouvez utiliser que 2 Go de données par mois sur un compte gratuit. Cela peut convenir si vous avez uniquement l’intention d’utiliser un VPN sur des réseaux Wi-Fi publics ouverts, mais ce n’est pas suffisant pour la navigation quotidienne et certainement pas pour le streaming vidéo.

Pour les données illimitées, le forfait mensuel est de 9,99 $ et le forfait annuel est de 4,99 $ par mois (facturé en un seul paiement de 59,88 $). Il existe également un plan de trois ans à 3,33 $ par mois (facturé en un seul paiement de 120 $). C’est le territoire du milieu de gamme : pas le plus cher, mais pas le moins cher non plus.

Dois-je acheter TunnelBear VPN ?

TunnelBear est un VPN qui s’en tient aux bases. C’est un service agréable rempli de calembours amusants et légers. Il est également extrêmement facile à utiliser – il ne submerge pas trop de fonctionnalités ou d’options de pays. Et bien que cela puisse être idéal pour l’utilisateur moyen, les utilisateurs expérimentés qui aiment peaufiner et optimiser leurs connexions VPN auront le sentiment que le service n’en offre pas assez.

Les vitesses sont passables, mais pas excellentes – on pourrait dire qu’elles sont un peu lourdes. De plus, j’ai rencontré des problèmes malheureux avec des serveurs incapables de débloquer des plateformes de streaming, en particulier Netflix. Dans l’ensemble, ce service accessible et joyeux est une bonne option pour les utilisateurs qui débutent avec les VPN ou qui ne sont peut-être pas les plus férus de technologie. Sinon, il existe d’autres services tels que ceux de nos meilleurs VPN qui pourraient être meilleurs pour les utilisateurs plus avancés.

Cette critique a été initialement publiée sur PC World.