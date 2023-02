Revue ‘True Spirit’ : Le tour du monde en 210 jours

Le barde du soft rock Christopher Cross a un jour chanté : « La voile m’emporte ». Pour une australienne audacieuse, Jessica Watson, “loin” signifiait faire le tour du monde à 16 ans. “True Spirit” rationalise et assainit son exploit réel impressionnantqui a commencé en octobre 2009, en pur carburant inspo, racontant le voyage maritime de Watson sans jamais devenir sombre pendant longtemps.

Un Teagan Croft (“Titans”) ensoleillé joue Watson, soutenu par Cliff Curtis en tant qu’entraîneur et Anna Paquin en tant que mère à la volonté de fer dans une famille aimante, aux côtés d’un papa doux (Josh Lawson) et de trois frères et sœurs mignons. La course d’essai de Watson se termine par une collision, déclenchant une frénésie médiatique, mais elle part vers l’est comme prévu sur un voilier rose couvert de décalcomanies.