Revue ‘Tove’: La vie d’un illustrateur pointu en flou artistique

Le biopic « Tove » examine la jeunesse de Tove Jansson, l’artiste queer qui a créé la série fantastique pour enfants, les Moomins. Les Moomins étaient un concept original sur le plan visuel et narratif, une douce famille de trolls en forme d’hippopotame qui vivaient avec leurs amis dans une vallée, où tous poursuivaient l’aventure et le mal. La série est tour à tour satirique, mélancolique et fantastique, et les Moomins ont fait de Jansson une figure littéraire bien-aimée. Comme c’est décevant alors que « Tove » ait un style étouffant et plutôt incurieux sur la façon dont Jansson a développé ou mis en œuvre sa sensibilité artistique unique.

Le biopic commence à Helsinki pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Jansson (Alma Poysti) était une jeune peintre, luttant pour gagner de l’argent et l’approbation de son père sculpteur. Bien que ses peintures soient peu reconnues, ses illustrations sont remarquées d’abord par le philosophe de gauche Atos Wirtanen (Shanti Roney), puis par la metteure en scène bourgeoise Vivica Bandler (Krista Kosonen), tous deux impliqués dans des relations à long terme avec Jansson. La majeure partie du film est un bras de fer entre la passion que Jansson ressent pour l’infidèle Vivica et le réconfort qu’elle reçoit du fiable Atos.