Le drame de la démence est en quelque sorte en plein essor, et récemment des acteurs comme Anthony Hopkins, Bruce Dern et Javier Bardem ont rejoint les rangs croissants des artistes désireux de représenter un esprit fragmenté.

Parmi ceux-ci, le travail de Lance Henriksen dans «Falling» est peut-être le plus brutalement exigeant et le plus difficile à regarder. En tant que Willis au caractère grossier et sectaire, l’acteur est une plaie en pleurs d’intolérance et d’invective. Pleinement engagé dans un dialogue rarement entendu en dehors des comédies scabreuses, Henriksen est le cœur incendiaire d’un film qui s’avère finalement plus engageant – et plutôt plus compliqué – que ce à quoi on s’attend.

Nous rencontrons Willis lors d’une crise de colère dans un avion. Son fils d’âge moyen, John (Viggo Mortensen, dans ses débuts d’écriture et de réalisateur) l’amène à Los Angeles à la recherche d’une maison. Willis, qui n’est plus en mesure de gérer sa ferme bien-aimée dans le nord de l’État de New York, a accepté à contrecœur de se rapprocher de la soeur de John et John, Sarah (Laura Linney). En attendant, il restera avec John et son mari, Eric (Terry Chen), et leur jeune fille (Gabby Velis). Préparez-vous aux insultes homophobes.