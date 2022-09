Revue ‘Tolkien’: Le biopic ‘Le Seigneur des Anneaux’ révèle l’horreur de la Terre du Milieu pendant la Première Guerre mondiale

ça se prononce Tol-aiméApparemment.

Peut-être êtes-vous assez fan pour savoir déjà prononcer le nom de l’auteur du Seigneur des Anneaux. Peut-être avez-vous vu les films de Peter Jackson ou la nouvelle série Prime Video The Rings of Power. Peut-être que vous n’êtes pas du tout fan de fantasy. Quoi qu’il en soit, cela film biographique sur la vie de JRR Tolkien est toujours une histoire poignante de fraternité et un rappel de l’humanité et de la créativité perdues à cause de la guerre.

Initialement publié en 2019, Tolkien est disponible à la location ou à l’achat dès maintenant.

Mad Max, X-Men et la grande star Nicolas Hoult prend le rôle principal en tant qu’auteur légendaire. Tolkien est né en Afrique du Sud à l’aube du XXe siècle, orphelin en Angleterre et inculqué l’amour des langues à Oxford. Dans le film, sa vie et son amour pour sa femme, Edith, joué par Lily Collinssont encadrés par des flashbacks des tranchées boueuses de la Première Guerre mondiale, où Tolkien a servi comme officier.

Réalisé par Dôme Karukoski, le biopic illustre diverses influences sur Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux. Ceux-ci incluent les mythes épiques lus au jeune Tolkien par sa défunte mère; l’opéra Ring Cycle de Wagner; et sa transition des comtés anglais ruraux idylliques aux tours de cheminée infernales du Birmingham industriel. Le film est ensuite lié par les hallucinations fiévreuses de Tolkien de dragons ardents et de chevaliers-monstres cauchemardesques traquant le paysage infernal enveloppé de gaz et englouti par les flammes du front occidental.

Certains de ces miroirs sont un peu morts : par exemple, Craig Robert a une tâche ingrate en tant que fidèle compagnon nommé Sam, stimulant Tolkien dans une quête ardue à travers les tranchées.

Mais vraiment, les allusions au Seigneur des Anneaux ne sont que le crochet pour vous entraîner dans une histoire plus grande. Les fans apprécieront de repérer les références et les inspirations des livres de la Terre du Milieu, mais la véritable histoire concerne une génération fauchée par la guerre. À l’école haut de gamme où il se sent comme un étranger, Tolkien rencontre un groupe de rêveurs artistiques qui se retrouvent en uniforme alors qu’ils ne sont encore que des garçons. Déjà confinés par les restrictions de la société, ils se retrouvent à se battre pour leur vie pendant la Première Guerre mondiale.

Tolkien symbolise les artistes, poètes et peintres, les âmes créatives, enjouées et douces perdues à la guerre même si elles sont rentrées chez elles. Le film présente Tolkien comme un survivant qui parle au nom d’une génération d’artistes perdus dans l’histoire.

Bien qu’il s’agisse d’une méditation sincère sur la perte et la linguistique, l’histoire réelle de la vie de Tolkien est assez légère – surtout si vous n’aimez pas les garçons chics qui flânent dans les écoles chics. Mais il y a des moments doucement touchants, comme Edith poussant Tolkien au-delà de la linguistique et dans l’émotion en inventant une histoire sur place. Il y a aussi un caméo captivant de Derek Jacobiqui livre un discours émouvant sur le pouvoir des mots.

Mais on ne se contente pas de faire un biopic sans déformer un peu la vérité. La famille Tolkien a désavoué le film, et il y a inévitablement quelques déviations par rapport à la vérité. Le film implique que Tolkien et ses amis sont allés directement à la guerre, par exemple, bien qu’en réalité il ait tardé à se joindre assez longtemps pour que cela soulève des sourcils. Et on dirait que le film joue peut-être timidement avec quelques aspects de l’histoire de Tolkien. Le réalisateur Dome Karukoski a réalisé quelques films basés sur des histoires vraies, et parlant à CNET, il a admis les biopics sont “toujours une bataille entre réalité et fiction”. Mais même si les faits sont rationalisés ou ajustés, c’est uniquement pour trouver la “vérité émotionnelle” de l’histoire.

Tolkien lui-même a également résisté aux tentatives d’analyse des influences sur son travail. Mais le Seigneur des Anneaux reste plus influent que jamais, avec le film épique de Peter Jackson maintenant suivi d’un très cher nouvelle version TV sur Amazon. Et bien sûr, l’influence de Tolkien est visible dans tout le genre fantastique, des histoires de Narnia à son contemporain CS Lewis au phénomène Game of Thrones de George RR Martin (et ses retombées Maison du Dragon).

Pas seulement pour les fans du Seigneur des Anneaux, Tolkien (le film) explore comment la guerre pour mettre fin à toutes les guerres a inspiré un anneau pour régner sur toute la fantaisie. Et en prenant Tolkien comme représentant d’une génération condamnée, cela nous rappelle la tragédie que certaines choses qui n’auraient pas dû être oubliées ont été perdues.