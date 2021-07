Revue ‘Till Death’: ma relation me tire vers le bas

Pas de chance avec son mari effrayant, Mark (Eoin Macken), une figure incroyablement intense dont les gestes romantiques contiennent un air de menace; comme quand il bande les yeux d’Emma et la conduit dans leur maison de vacances hors réseau pour une nuit de bonheur sexuel. Le lendemain matin, cependant, Emma se réveille et se retrouve menottée à Mark. Et dans le premier des nombreux tirages de tapis joyeusement chaotiques du film, il se tue.

Avec un visage maculé de sang, Emma est obligée de trimballer le cadavre de son mari alors qu’elle tente de s’échapper, ce qui devient d’autant plus urgent lorsqu’un assassin imposant – le même qui l’a agressée des années plus tôt – entre en scène. Naturellement, cette idiote n’est pas à la hauteur du cool hard-girl de Fox, qui émerge de chaque embuscade sanglante et bagarre enneigée avec son maquillage parfaitement intact : telle est sa légende.

Dans ses débuts en tant que réalisateur de long métrage, SK Dale orchestre un jeu du chat et de la souris tendu qui, de façon rafraîchissante, ne se prend pas trop au sérieux. Il n’y a pas de luttes psychologiques profondes, de théâtre à haut concept ; pas de subversions révolutionnaires de la formule. Au lieu de cela, ce jeu simple concentre son attention sur sa reine des cris rusée et pragmatique. Et ce qui manque à Fox en prouesses dramatiques, elle le compense par un magnétisme pur et méchant.

Jusqu’à la mort

Coté R. Durée : 1 heure 28 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.