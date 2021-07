Revue ‘The Works and Days’: Le temps de nos vies

Vous pouvez revenir à une ligne de « Inside Llewyn Davis », prononcée par Bud (F. Murray Abraham) après avoir entendu la chanson de Llewyn (Oscar Isaac): « Je ne vois pas beaucoup d’argent ici ». Mais en regardant « The Works and Days », j’ai commencé à penser que cela pourrait parfaitement convenir à quelqu’un qui brise une pandémie de sécheresse cinématographique: ses environs intimes et son monde naturel luxuriant photographié induisent une élévation des sens et une attention aux belles subtilités de la lumière, de la couleur et sentiment de camaraderie.

Dans « Les travaux et les jours (de Tayoko Shiojiri dans le bassin de Shiotani) », une femme évolue dans la vie de la ferme familiale d’un village de montagne japonais. À mesure que son mari tombe malade, elle consacre de plus en plus de temps aux tâches ménagères, bien que les visites d’amis et de parents apportent réconfort et joie. Tourné sur 14 mois, le film est un événement de vie en soi, s’étalant sur huit heures.

La façon dont le film passe le temps est la façon dont vous ou moi passerions probablement le temps, ou une grande partie de celui-ci, à travers les routines et les conversations qui relient nos moments et nous-mêmes. Le film s’ouvre sur une beuverie hilarante, suivie d’un retour à la maison qui nous plonge dans la sphère domestique au cœur du film. Tayoko (Tayoko Shiojiri) – dont les vraies entrées du journal sont lues périodiquement en voix off – est vue en train de s’occuper de la maison, de discuter avec des voisins qui apportent de la nourriture (un lien communautaire touchant), de partager des histoires avec sa petite-fille et de visiter un sanctuaire. Junji (Kaoru Iwahana), son mari, dont elle raffole, aime tirer dans la brise et regarder les matchs du jeu de société Go à la télévision.

Un fil de nostalgie et même de regret se faufile dans les conversations. Les cinéastes, CW Winter et Anders Edstrom (qui est le gendre de Tayoko), s’attardent sur les objets pour qu’ils se sentent bien présents mais aussi comme des souvenirs, rappelant des clichés d’une pellicule perdue et retrouvée. Ce n’est pas un cinéma de longue durée qui est déterminé à vous faire ressentir le poids du travail (bien que cela puisse être le cas). L’œil caméra des réalisateurs nourrit davantage une mémoire musculaire de ces lieux à travers des ouvertures sonores et des images finement travaillées de treillis (ronces ou fils), d’écrans et de fenêtres opaques, et de pots usés. « The Works and Days » sonde également les profondeurs de la nuit et du crépuscule comme peu de films le font, exploitant l’obscurité d’un théâtre.

Le film réfléchit sur la façon dont les gens organisent l’expérience à travers nos souvenirs et nos actions, mais les cinéastes ont également une conscience de leurs méthodes inébranlables. L’une des cinq sections du film s’ouvre sur le constat suivant : « Au cinquième mois, on en a assez de voir des saules. Leur penchant pour les tirs décentrés peut sembler un peu obstiné. Mais comme le dit quelqu’un dans le film, ce que l’on souhaite des gens que vous aimez, c’est que vous puissiez passer encore plus de temps avec eux – et on pourrait en dire autant des plus belles images de ce film.

Non classé. Durée : 8 heures. Dans les théâtres.