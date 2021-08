Plus que jamais, les images en mouvement – ​​les caméras corporelles qui surveillent la conduite de la police, l’examen vidéo des décisions d’événements sportifs – prétendent capturer la vérité incontestable. Mais les « preuves », encadrées et fondées sur l’interprétation humaine, peuvent-elles vraiment nous forcer à voir les yeux dans les yeux ?

Distinguée d’un plus large éventail d’étudiants, Maia Levy, une juive américaine partisane d’Israël, parcourt une sélection de vidéos – principalement par le groupe de surveillance des droits de l’homme B’Tselem – qu’elle interroge à haute voix, sceptique quant à leur authenticité. Dans une vidéo, des soldats des Forces de défense israéliennes font une descente au domicile d’une famille palestinienne au milieu de la nuit, réveillant et interrogeant plusieurs enfants. Levy, que nous observons exprimer ses objections en gros plan impitoyable du point de vue d’une caméra d’ordinateur, est convaincue que la vidéo nous manipule pour ressentir de l’empathie pour la famille. Alexandrowicz regarde l’écran partagé dans une pièce voisine, frappé par l’incrédulité de Levy.

Six mois plus tard, Levy est invitée à retourner en studio pour revoir les images de ses réponses, rejouant efficacement des extraits de la première moitié du documentaire avec les commentaires de Levy et Alexandrowicz. Bref : les images ne suffisent pas à remettre en cause ses croyances.

Bien que modérément convaincant pour témoigner des objections d’un individu en temps réel, « The Viewing Booth » aborde de sombres vérités sur le spectateur à l’ère numérique qui auraient pu sembler nouvelles il y a une décennie. Inondés comme nous le sommes par des images traumatisantes et des allégations aveugles de « fausses nouvelles », il n’est pas surprenant que nos bulles idéologiques soient en fait assez difficiles à éclater.

La cabine d’observation

Non classé. En anglais, arabe et hébreu, avec sous-titres. Dans les théâtres.