Revue « The Suicide Squad » : entraînez-les ! Excitez-les ! Armez-les !

Blague, blague, tue, tue – cela résume plus ou moins « The Suicide Squad », le dernier opus de la franchise DC Comics. Brillant, occupé et satisfait de lui-même à l’excès, ce chapitre suit le modèle de film de bande dessinée, maintenant avec 20 pour cent plus de gore. Il contient également suffisamment d’allusions cinématographiques pour donner aux critiques quelque chose à mâcher. Quand on demande au scénariste-réalisateur James Gunn comment il aime son steak, je suis presque sûr qu’il flashe sur « Pulp Fiction » et, appelant John Travolta à son plus doux, dit « Sanglant comme l’enfer. «

Il se passe des choses, vous pariez. La plupart du temps, les armes à feu et les serviteurs sans visage meurent par camions alors que les recrues haut de gamme – Idris Elba, Margot Robbie et une féroce Viola Davis – gagnent leur salaire avec un shtick minuté avec précision et un professionnalisme irréprochable. Robbie et Davis embrassent tous deux leurs rôles stéréotypés avec énergie, mais ni l’un ni l’autre n’a assez à faire. Elba est agréablement lâche en tant que Bloodsport, un archétype du chef d’équipe réticent qui, contrairement à la plupart de l’équipe B encombrant l’écran, a une personnalité animant sa croûte de dur à cuire.

Quelques autres têtes d’affiche familières apparaissent, dont Sylvester Stallone, Pete Davidson et, notamment, Taika Waititi, qui a pris les rênes des films « Thor » pour Marvel et dont la présence ici se lit comme une blague clignotante. En 2018, Gunn – qui a réalisé les deux premiers films « Guardians of the Galaxy » – a été excommunié par Marvel lors d’une tempête sur les réseaux sociaux. Après avoir été appelé pour avoir fait des blagues insipides sur Twitter il était une fois, Gunn a été licencié. Il y avait des fourches Twitter brandies et, de Gunn, une auto-flagellation sincère ; puis, en signe d’annulation de la folie culturelle, il a été réembauché moins d’un an plus tard.