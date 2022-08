Revue ‘The Sandman’: Dark Fantasy de Netflix est un rêve devenu réalité

Les histoires sont comme des rêves récurrents. Ils jaillissent de notre inconscient, apparaissant souvent de la même manière – et pourtant, en y regardant de plus près, vous constaterez peut-être que les détails changent à chaque récit. Si vous aimez penser à des rêves et à des histoires, et que vous aimez les réflexions générales sur les trucs gothiques, alors hoo boy est L’homme de sable le spectacle pour vous.

En tant qu’adaptation à long terme d’une bande dessinée phare de Neil Gaiman, les attentes des lecteurs et des fans sont énormes, mais la bonne nouvelle est que cette série atmosphérique et engageante est la matière dont sont faits les rêves. Si vous n’avez jamais lu les bandes dessinées, vous allez vous régaler en venant à la série sans être encombré par vos souvenirs et votre vision de l’original. Si vous ont lisez les bandes dessinées, eh bien … L’original Sandman est une histoire tellement multicouche et ambiguë que chaque lecteur aura une relation unique avec elle, et il sera fascinant de voir comment chaque spectateur réagit à la version télévisée.

Quoi qu’il en soit, la série de 10 épisodes de Netflix est un mélange délicieux, sombre et drôle de mythe et de magie dans le monde moderne, rempli d’êtres surnaturels séduisants et destructeurs dans un royaume riche en couches de peurs et de fantasmes.

Diffusée à partir du 5 août 2022, la série commence par un occultiste hubriste essayant de capturer la mort. Ce n’est pas une métaphore : dans ce conte, il y a une vraie figure qui marche et qui parle, qui sort les humains malheureux de cette spirale mortelle. C’est un univers où des concepts abstraits – la mort, le désir, le désespoir – sont incarnés par des intrigants élégamment vêtus qui se chamaillent sur différents plans de réalité. Et c’est l’un d’entre eux qui se retrouve accidentellement enfermé dans le sous-sol de l’occultiste : un type maigre aux pommettes féroces nommé Morpheus. Il est le seigneur des rêves, et alors qu’il est enfermé pendant la majeure partie du 20e siècle, son royaume tombe en ruines, déclenchant rêves et cauchemars dans le monde humain.

La série mélange de manière intrigante le banal et le mythique. L’histoire se déroule dans un monde de téléphones portables, de stations-service et de tavernes à la broche et à la sciure de bois – mélangé à un tueur en série sans yeux, des dépanneurs occultes grossiers et un véritable Lucifer littéral. Du royaume des rêves à l’enfer lui-même, le ou les mondes de la série sont si riches en détails que même les personnages les moins importants esquissent le sens d’un univers plus vaste et énigmatique, évoqué par le moindre dialogue ou la plus brève apparition.

Bien qu’il s’agisse d’une histoire fantastique sur une figure mythique divine, des rubis qui modifient la réalité et la mort dans un débardeur, le cœur de The Sandman est l’humanité des personnes que Morpheus rencontre. Du père et du fils du premier épisode qui se battent pour le sort de leur prisonnier à un épisode de mi-saison franchement fascinant se déroulant entièrement dans un restaurant malheureux, les personnages de la série sont esquissés avec des espoirs réconfortants et des peurs déchirantes.

Il est frustrant que les créateurs de l’émission aient ressenti le besoin d’ouvrir la série avec une voix off trop explicative et discordante énonçant avec des détails époustouflants ce qui aurait pu être taquiné et révélé à travers l’émission. Je ne peux pas m’empêcher de sentir la main d’un dirigeant de Netflix dans cette décision, mais si cela rend la série plus accessible aux nouveaux téléspectateurs, alors je ne devrais probablement pas ergoter. Le cliffhanger du premier épisode suggère également un type de série traditionnel – la version fantastique d’une procédure – mais cette émission ne se matérialise jamais. Au lieu de cela, chaque tranche raconte une histoire relativement autonome, et des fragments d’histoires sont tissés dans un patchwork hypnotique. Lorsqu’un scénario global plus conventionnel entre en jeu dans les derniers épisodes, Morpheus est quelque peu mis à l’écart. Mais cette histoire plus traditionnelle donne à la structure onirique de la série un petit élan vers l’avant et sert également de façade pour introduire clandestinement des choses de plus en plus étranges et délicieusement étranges.

Netflix



Tom Sturridge, qui chuchote avec indifférence, a la tâche difficile de jouer le rôle principal de Morpheus, qui est souvent un simple observateur des événements et est généralement hautain, voire cruel. Mais cette figure redoutable est également d’une vulnérabilité séduisante et a des moments d’humanité engageants (comme dans un premier épisode, quand il demande quand il aurait pu commander). Il a aussi un très beau pelage.

C’est aussi un travail difficile de jouer contre une distribution aussi lourde, qui mord à pleines dents dans leurs personnages aux multiples facettes. Il n’y a pas de maillon faible parmi les acteurs, même si Jenna Coleman et Patton Oswalt se sentent un peu déplacés. Voix soyeuse Boyd Holbrook ouvre la voie en tant que création cauchemardesque de Morpheus, The Corinthian, un homme du sud séduisant et sybaritique qui ne peut s’empêcher de couper les yeux des gens. Ensuite, il y a David Thewlis, qui suit son virage terrifiant dans la troisième saison de Fargo avec une autre performance troublante. La star de Game of Thrones, Gwendoline Christie, est un Lucifer impérieux, tandis que Vanesu Samunyai est le cœur humain des derniers épisodes. Et parmi les stars surnaturelles qui attaquent leurs rôles avec délectation malgré un temps d’écran malheureusement limité, Kirby Howell-Baptiste en tant que Mort affable et Mason Alexander Park en tant que Désir ronronnant et grognant.

À certains égards, adapter The Sandman est une tâche impossible (ou, je ne sais pas, un travail de Sisyphe, si nous parlons du langage de Gaiman et de ses créations). De 1989 à 1996, la bande dessinée a été créée par Gaiman avec les artistes Sam Kieth et Mike Dringenberg (et bien d’autres), et a souvent raconté son histoire en jouant avec la forme du médium de la bande dessinée. Certaines de ces choses sont tout simplement impossibles à recréer à la télévision. Donc, tout ne fonctionnera pas dans la version TV, du moins pas pour certains lecteurs qui entretiennent des relations profondes avec les bandes dessinées sources.

Mais les histoires sont comme des rêves récurrents. Les mêmes préoccupations, les mêmes peurs, les mêmes désirs peuvent continuellement forcer le même rêve dans notre esprit endormi impuissant. Pourtant, les détails peuvent changer – et plus important encore, nous changeons tous les jours, de sorte que le rêve n’est jamais vécu deux fois de la même manière au fur et à mesure que nous grandissons et apprenons. J’avoue que cela fait des années que je n’ai pas lu les bandes dessinées, et je les vivrais totalement différemment maintenant que je l’ai fait en tant que jeune inexpérimenté. Ainsi, une nouvelle adaptation d’une œuvre d’art bien-aimée est également une chose différente, et nous sommes différents lorsque nous en faisons l’expérience.

Ce que je dis, c’est d’essayer d’abandonner un peu les bandes dessinées lorsque vous regardez l’émission télévisée, d’accord ?

Pour ceux qui découvrent The Sandman, votre plaisir dépendra de ce que vous pensez de la philosophie aérée, de la combinaison de fantaisie de Gaiman avec l’humour noir de jais, ou de Stephen Fry. Mais, après les dieux américains joyeusement méchants et les bons présages joyeusement confortables, cette adaptation à longue gestation de The Sandman ressemble à une traduction appropriée du cocktail signature de Gaiman d’humanité inébranlable, d’allusion atmosphérique, de méchanceté hilarante – et surtout d’un sentiment sous-jacent d’espoir douloureux et de joie. Peut-être que rien ne pourrait capturer la magie de la bande dessinée emblématique, mais mettez de côté votre amour pour les livres, comme un rêve à moitié oublié. En tant que série télévisée fantastique sombre et captivante, The Sandman est un rêve devenu réalité.

