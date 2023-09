Revue The Royal Hotel – Le thriller féministe démarre fort mais ne parvient pas à maintenir le cap

TLe vieux sous-genre selon lequel « les touristes américains attrayants trouvent quelque chose de néfaste au cours de leurs voyages » est vigoureusement peaufiné dans le thriller réfléchi The Royal Hotel, un film léger sur l’exploitation et lourd d’interrogations.

C’est une suite intrigante pour le scénariste-réalisateur Kitty Green, dont le dernier film The Assistant était un drame simple mais cinglant sur une jeune femme, jouée par Julia Garner, travaillant et nettoyant pour un personnage prédateur ressemblant à Weinstein. L’approche de Green sur le sujet était plus habile que la plupart des autres, une manière inhabituelle d’aborder une histoire que la plupart d’entre nous connaissaient déjà beaucoup trop, et il y a ici une sensibilité similaire pour la plupart, fondant une situation potentiellement schlockeuse. Garner revient dans le rôle de Hanna, rejoint par Jessica Henwick de Glass Onion dans le rôle de Liv, deux femmes à court d’argent lors de leurs voyages en Australie, obligées d’accepter n’importe quel travail disponible. Leur seule option est un pub dans une communauté minière isolée, tenu par l’ivrogne grincheux de Hugo Weaving, sans wifi mais avec plein d’habitants excités.

L’inquiétude de Green, alors que les deux femmes sourient face à une escalade de microagressions misogynes, est enracinée et crédible (elle est vaguement basée sur un documentaire de 2017), un jeu forcé avec leur clientèle laïque, un outil nécessaire à la survie. C’est un regard perspicace sur les réalités du travail dans un emploi de service en tant qu’étranger lorsque la classe sociale et le genre entrent en jeu, et sur les difficultés de performance qui conduisent alors à une modulation impossible, à un jeu de rôle sur le fil du couteau. Les deux femmes britanniques qui les ont précédés, passant le relais ivres, font preuve d’une attitude plus permissive, jouant avec un manque d’inhibition sexuelle impétueux, mais le nouveau couple est moins à l’aise avec la dynamique, Hanna est rapidement dépeinte comme la fêtarde, une fastidieux cortège d’hommes lui demandant simplement de sourire davantage.

Malgré la laideur croissante de la situation, le scénario, de Green et Oscar Redding, évite les traits les plus larges, nous montrant des variations spécifiques chez les hommes qu’ils rencontrent, que les problèmes peuvent prendre de nombreuses formes, certaines plus tolérables mais toutes épuisant. Il peut également se présenter dans un emballage initialement plus trompeur, comme le beau flirt de la star de Babyteeth, Luke Holland, et l’un des moments les plus horriblement bien orchestrés du film est une scène de sexe avortée alimentée par l’alcool avec lui et Garner, qui rappelle celle de l’adaptation cinématographique. de Cat Personne. Les deux scènes soulèvent des questions inconfortables et injustement déséquilibrées – pourquoi suis-je ici, est-ce ma faute, que dois-je faire, que dois-je à quelqu’un, comment puis-je sortir en toute sécurité – et c’est dans ces moments plus froids que le film tombe vraiment sous le choc. peau.

Mais comme ce film, il perd également de sa puissance à mesure qu’il se dirige vers une finale inégale, pas aussi dramatique ici, mais la tension initiale, qui était si forte, se dissipe à mesure que le film a du mal à comprendre jusqu’où il devrait s’incliner. les pièges du genre. La prise de décision devient plus difficile à justifier, les circonstances deviennent plus difficiles à croire et le coup de poing final d’une fin devient impossible à acheter, un visuel de bravoure (le film a l’air sensationnel tout au long) mais qui n’aurait de sens que si le film était vraiment plein. thriller. Garner et Henwick ne sont jamais que convaincants, ce dernier en particulier, et le film est souvent plus intéressant lorsqu’il explore la dynamique fatigante d’être l’ami responsable. Je dirais que le dernier acte aurait pu bénéficier de davantage de nœuds, mais il y a plus de texture que ce que l’on trouve habituellement dans un film comme celui-ci.

C’est ce piège qui devient une bénédiction et une malédiction, le film étant bien meilleur que la plupart des horreurs des « touristes trouvent des ennuis à l’étranger », mais parfois plus mince et moins crédible qu’un drame dans le même décor. C’est tout et rien à la fois même si pendant un moment, c’est vraiment quelque chose.