Revue ‘The Reverend’: Une bière avec un chasseur de musique

En chantant “Get Out of My Way”, le révérend Vince Anderson ne tarde pas à se mettre à grogner et à gémir. Anderson, le sujet du documentaire souvent entraînant “The Reverend”, et son groupe, le Love Choir, ont eu une résidence de 20 ans à Union Pool, un bar à Williamsburg. Et ce représentant cuivré, claquant de l’orgue et klaxonnant de ce qu’Anderson surnomme le « vangile sale » a été l’invocation des rassemblements du lundi soir.

Adepte du cinéma d’observation, le réalisateur Nick Canfield suit Anderson dans ses jams ; cuisine du pastrami chez lui dans le quartier Queens’s Ridgewood; travaille avec des rappeurs adolescents à Bushwick; et des tempêtes de grange avec Vote Common Good, un groupe évangélique axé sur la dynamisation des électeurs à orientation religieuse pour soutenir les candidats progressistes lors des élections de mi-mandat de 2018.