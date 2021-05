Revue ‘The Paper Tigers’: Revivre les jours de gloire

Dans l’ouverture, des images de style vidéo à domicile montrent nos héros comme des adolescents enjoués s’entraînant sous la direction de leur bien-aimé Sifu Cheung (Roger Yuan). Vingt-cinq ans plus tard, les grognards séparés se réunissent pour venger la mort de leur maître. Malheureusement, l’intrigue distendue, parfois clichée, nuit à la vivacité de la comédie, qui déborde autrement de one-liners induisant le reniflement. Particulièrement drôle est un homme blanc de langue chinoise (Matthew Page), qui se croit plus asiatique que les vrais Asiatiques.

L’approche légère et rafraîchissante de Bao ne succombe ni au blanchiment ni au mythe de la minorité modèle. Le film s’en tient aux bases de la comédie d’action, ce qui est très bien.

Les tigres de papier

Classé PG-13 pour un langage fort, des insultes offensantes et de la violence. Durée: 1 heure 48 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Apple TV, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.