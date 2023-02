Revue ‘The Outwaters’: Massacre dans le Mojave

Le genre des images trouvées peut être une herbe à chat pour les jeunes cinéastes, embrassant comme il le fait une esthétique à petit budget et le genre de crash incohérent que même les acteurs les moins expérimentés peuvent gérer. Il n’y a rien de vert, cependant, chez Robbie Banfitch, le réalisateur (ainsi que scénariste, monteur, directeur de la photographie et concepteur sonore) de “The Outwaters”, un film qui accorde autant d’attention à sa configuration qu’à son gain.

Ces premières images, alors que quatre amis (joués par Banfitch, Scott Schamell, Michelle May et Angela Basolis) se préparent à filmer un clip vidéo dans le désert de Mojave, ont une beauté étourdie qui est sournoisement apaisante. Dès le début, le désert est une présence extraterrestre, capturée en plans inversés et en gros plans inattendus alors que Banfitch enfonce sa caméra dans des buissons épineux et de la terre craquelée. La lumière est aveuglante, les panoramas si vastes qu’ils amplifient la vulnérabilité des amis. Dans ce paysage lunaire étrange, la vue persistante d’une jeune femme pieds nus posant pour la caméra, les cheveux et la robe fouettés par le vent autour d’elle, a une émotion douloureuse.