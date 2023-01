Revue ‘The Old Way’: Doux Doux Ouest

“The Old Way” est un western bon marché et banal, ce qui est une qualité attrayante. Nous n’obtenons pas beaucoup de westerns ces jours-ci, et quand nous en recevons, ils ont tendance à être sérieux et substantiels, comme “Wind River” ou “The Power of the Dog”. Dans les années 1930 et 1940, des studios comme RKO, Monogram et Republic produisaient chaque année des dizaines de westerns à petit budget en tant qu’images B, et même si tous n’étaient pas de grands films, l’impression cumulative était d’un genre dynamique regorgeant de compétences techniques et créatives. éclat. Je ne peux pas recommander “The Old Way” – si fadement écrit et réalisé avec apathie – sur la force de ses mérites individuels. En même temps, j’aimerais que 50 films comme celui-ci sortent chaque année.