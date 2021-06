Revue ‘The Legend of the Underground’ : l’activisme gay au Nigeria

Le documentaire « The Legend of the Underground » capture des militants nigérians homosexuels alors qu’ils discutent des lois de leur pays criminalisant le sexe gay. Ensemble, ils déplorent les arrestations injustes et les brutalités policières. Mais ils ne visent ni le martyre ni l’altruisme – au lieu de cela, leur objectif est d’améliorer les circonstances de leur propre vie. Ce film est élégant, comme une publicité bien organisée. Ces hommes sont beaux, jeunes, vêtus de maille et de soie. Mais l’attrait presque superficiel du film pour l’esthétique n’est pas déconnecté de l’agenda politique des Nigérians homosexuels. Pour ces hommes, la désirabilité sert à plusieurs fins. Il peut attirer des partenaires potentiels, mais aussi des annonceurs, l’industrie mondiale du divertissement et le public nigérian hostile.

Le film montre le bras de fer entre le profit et le service public en contrastant l’approche civique de Michael, un organisateur qui partage son temps entre Lagos et New York pour sa sécurité, avec les actions de l’éminent militant nigérian James Brown. James veut augmenter son nombre de followers pour faire connaître la cause queer, mais il a également l’ambition de devenir un influenceur mondial.

Les cinéastes Giselle Bailey et Nneka Onuorah capturent des arguments alors que d’autres militants luttent contre les contradictions des motivations de James. Mais surtout, ils n’ont pas peur de James. Au lieu de cela, le film laisse la tension non résolue, suggérant que le mélange de protestation politique et d’ambition personnelle de James peut être une nouvelle tactique d’une nouvelle génération. Dans la scène queer nigériane, il n’y a ni pécheurs ni saints. À la fin, Michael enfile un pull pour une soirée au club. La police de caractères pailletée de la chemise montre un seul mot : Buysexual. Légende du métro

Non classé. Durée : 1 heure 26 minutes. A regarder sur les plateformes HBO.