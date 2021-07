Doit-il aller à un patient dont le mari est décédé le 11 septembre 2001, mais qui est méchant avec les infirmières ? Doit-il aller à un portier en surpoids qui souffre de trouble bipolaire, mais qui essaie de faire étudier ses trois filles à l’université ? Ou devrait-il aller à un consommateur de cocaïne beaucoup plus jeune et agresseur potentiel dont le père (Dan Hedaya) agite une subvention de 25 millions de dollars ?

Aussi angoissante que puisse être cette décision d’urgence, la configuration joue comme une fausse trichotomie, aggravée par des ironies auxiliaires conçues à des fins dramatiques. Un éminent chirurgien cardiovasculaire (Kelsey Grammer) du comité a eu une liaison avec le plus récent membre du groupe (Julia Stiles). Un avocat devenu prêtre (Colman Domingo) agit essentiellement comme les deux.

Et dans un dispositif qui a été ajouté depuis « The God Committee » joué dans une version scénique, écrite par Mark St. Germain, le film se croise entre ces événements, qui se déroulent en 2014, et le futur, décembre 2021, lorsque le personnage malade de Grammer, proche d’une percée scientifique, est lui-même un mauvais candidat pour une greffe. Jambon naturel, Grammer ne fait qu’amplifier ce qu’il y a de grandiose et de faux dans cette matière.

Le Comité Dieu

Non classé. Durée : 1 heure 38 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.