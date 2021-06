Mais le photographe et cinéaste d’origine américaine William Klein, qui a passé la majeure partie de sa carrière à travailler en France ou depuis la France, n’est pas un cinéaste ou un photographe ordinaire. Et il a été le premier réalisateur invité par l’événement à capturer Roland-Garros pour un long métrage. Lui et son équipe ont adopté une approche à la volée qui capture, entre autres, à quoi ressemblait le tennis professionnel avant que la corporatisation ne le transforme complètement en la marchandise brillante qu’elle est aujourd’hui. Ce film exceptionnel de 1982 fait ses débuts aux États-Unis cette semaine.

Bjorn Borg a remporté l’Open de France en 1981. C’était sa 11e et dernière victoire dans un tournoi du Grand Chelem – et la sixième fois qu’il remportait cet événement particulier. Un cinéaste ordinaire construisant un documentaire sur l’Open cette année-là structurerait probablement son récit autour de la route implacable et cool du joueur suédois vers la gloire.

Dans les coulisses de Roland Garros à Paris, le tennis ne semble guère être un métier glamour. Il y a beaucoup d’attente, une thérapie physique individuelle, des rencontres obligatoires, et plus encore. Les rivaux sur le terrain Chris Evert et Virginia Ruzici s’unissent pour s’amuser face aux clowneries d’Ilie Nastase. Le futur champion de France Yannick Noah souffre d’une entorse à la cheville. Il n’y a pas de narration et pas beaucoup d’entretiens formels. L’une des scènes les plus marquantes se concentre sur Paul Cohen, entraîneur du joueur Harold Solomon, alors qu’il analyse en temps réel la défaite de son adversaire. Arthur Ashe et Patrice Hagelauer sont vus et entendus en train de regarder Noah jouer Guillermo Vilas.