Un récit cinématographique du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi ne nécessite aucun embellissement. Les faits bruts sont sinistres et dramatiques en eux-mêmes, impliquant un meurtre horrible à l’intérieur d’un consulat dans un pays étranger, un prince ambitieux intolérant aux dissidents et un royaume au poids financier considérable. Pourtant, le nouveau documentaire de Bryan Fogel, «The Dissident», fait un effort supplémentaire, déployant une partition agressive, un montage frénétique et des éléments CGI pour ramener à la maison le pathétique de l’histoire de Khashoggi et ce qu’il révèle sur la machine insidieuse de surveillance et de répression de l’Arabie saoudite. Le film commence de nos jours avec une intrigue de type thriller d’espionnage. Dans un hôtel de Montréal, un jeune homme parle de façon inquiétante dans son téléphone, disant des choses comme «tout est question de vengeance» et «si cela ne fonctionne pas de manière propre, j’utiliserai les manières sales». Voici Omar Abdulaziz, un vlogger saoudien de 27 ans vivant en exil au Canada, et il parle, nous apprenons bientôt, de la guerre sur Twitter. En tant que critiques fervents du régime saoudien, Abdulaziz et Khashoggi étaient devenus des amis en ligne en 2017, après que Khashoggi se soit enfui aux États-Unis au milieu d’une répression contre les journalistes et les militants. Quelques jours avant le meurtre de Khashoggi, ils avaient tous les deux commencé à collaborer secrètement à une campagne sur les réseaux sociaux pour combattre l’armée de trolls Twitter crachant de la propagande du prince Mohammed ben Salmane. Khashoggi avait été un initié royal pendant de nombreuses années avant de critiquer les voies de plus en plus antidémocratiques de son pays; avec leur plan, dit Abdulaziz, Khashoggi était finalement devenu un dissident.

Leur collaboration – et son rôle possible pour faire de Khashoggi une cible – est l’une des rares révélations de «The Dissident», dont la gamme de têtes parlantes et d’images illustratives ajoute principalement du contexte à des faits rapportés précédemment. La fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, partage les correspondances du couple, qui brossent un portrait touchant de Khashoggi en tant qu’homme qui avait chéri de trouver de la compagnie après une séparation difficile de sa famille. Dans les parties les plus dérangeantes du film, la police turque et des responsables des Nations Unies racontent leurs enquêtes sur le meurtre alors que l’écran se rapproche des transcriptions des conversations entre les hommes qui ont démembré Khashoggi dans un consulat saoudien. «Le corps et les hanches rentreront-ils dans un sac de cette façon?» lit une ligne en surbrillance.