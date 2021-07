Revue ‘The Boss Baby: Family Business’: La tétine soit avec vous

Prenez vos porte-documents : le bébé patron est de retour dans « The Boss Baby : Family Business », réalisé par Tom McGrath, une autre aventure pour bébés qui reprend les mêmes notes que l’original et n’a pas grand-chose à montrer.

L’ancien bébé patron, Ted (Alec Baldwin), est maintenant un riche homme d’affaires en costume de grand garçon. Son frère, Tim (James Marsden), a sa propre famille, bien qu’il s’inquiète pour sa fille Tabitha (Ariana Greenblatt), un type A qui préfère les poignées de main aux câlins. Tim est recruté pour une mission par sa fille cadette, Tina (Amy Sedaris), un autre bébé patron. Avec l’aide d’un nouveau lait maternisé magique, Ted et Tim redeviennent eux-mêmes plus jeunes et partent sous couverture dans une école pour enfants surdoués qui a un mauvais secret.