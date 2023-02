Revue ‘The Blue Caftan’ : Les secrets de la soie

Le film commence comme une lettre d’amour à la couture traditionnelle que Halim (Saleh Bakri) a apprise de son père – des créations que Mina (Lubna Azabal) vend à l’avant de leur boutique, sachant juste quand flatter et quand réprimander un client. Leur magasin ressemble à une oasis en ruine dans une mer de changements : les vêtements fabriqués à la machine concurrencent de plus en plus l’art patient de Halim, tandis que la santé de Mina se détériore, la rendant fragile. Ils ont embauché un apprenti, Youssef (Ayoub Missioui), pour les aider, mais sa présence ne fait qu’exposer les fondements délicats de leur relation. Lorsque Youssef se déshabille, Halim le regarde avec envie et Mina grimace.

“The Blue Caftan” met en place ce qui semble être un triangle amoureux prêt à déborder, mais le film reste mijoté tout au long, évitant les confrontations pour des formes de connexion plus douces et plus compliquées. Mina peut être sévère et jalouse, mais elle est empathique envers le Halim enfermé, lui disant à un moment crucial qu’il est «l’homme le plus pur» qu’elle connaisse. Halim, pour sa part, ne peut pas lui rendre la pareille mais la douche avec soin. Alors que sa maladie change la compagnie du couple et leur métier – et attire Youssef dans les deux – le film de Touzani devient une ode aux nombreux types d’amour qui persistent, même dans un monde impitoyable.

Le caftan bleu

Non classé. En arabe, avec sous-titres. Durée : 2 heures 2 minutes. Dans les théâtres.