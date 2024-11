Revue télévisée The Day of the Jackal – Eddie Redmayne est un tueur à gages d’acier dans le fil captivant du chat et de la souris

Tout bon tueur à gages sait garder une distance émotionnelle par rapport à son travail. Mais seul un cas exceptionnel peut laisser 3,8km de distance physique entre lui et sa victime. Il faut sept secondes pour que la balle tirée par le tireur d’élite dans la fenêtre d’un gratte-ciel à l’horizon atteigne la cible. Encore quelques minutes pour que les policiers arrivent dans le local du 17e étage de la tour, libéré depuis longtemps par le tireur.

Alors commence Le jour du chacalune nouvelle série Sky en 10 parties basée sur le classique de Fred Zinnemann de 1973 – lui-même une adaptation du roman de Frederick Forsyth. Écrit par Meilleur garçon Créateur Ronan Bennett, il ne s’agit pas tant d’un remake imitateur que d’une version contemporaine astucieuse du principe du complot d’assassinat – une version qu’il est peut-être préférable de considérer comme un thriller autonome plutôt que comme une tentative de retravailler un thriller politique presque parfait.

À la base, l’histoire est toujours un fil captivant du chat et de la souris dans lequel l’assassin à la main ferme et aux pieds légers connu sous le nom de Chacal échappe aux forces de l’ordre qui le suivent. Alors que le film original tournait autour d’une conspiration semi-factuelle de la droite visant à éliminer Charles de Gaulle après la guerre d’Algérie, la série se déroule dans un présent fictif qui ne fait explicitement référence à aucun personnage ou contexte politique réel. Cela semble à la fois intemporel et un peu générique.

Les détails sur qui engage l’assassin pour s’occuper de qui et pourquoi ne sont pas autorisés à être divulgués ici. En vérité, cela n’a guère d’importance – du moins pas pour le chacal exigeant qui ne semble motivé ni par l’argent, ni par l’influence, ni par l’idéologie, ni par l’intérêt personnel, mais seulement par le travail bien fait.

Il est joué par Eddie Redmayne, dont le caractère enfantin semble initialement en contradiction avec le travail de meurtre professionnel jusqu’à ce que vous soyez témoin de la froideur impartiale avec laquelle son chacal tue. En tant qu’homme d’un âge inplaçable, aux manières affables mais peu voyantes, il peut devenir n’importe qui selon les besoins.

Pourtant, la série semble vouloir dissiper le mystère qui entoure l’énigmatique mercenaire avec des scènes qui le représentent chez lui avec une épouse de plus en plus méfiante (Úrsula Corberó). Il est difficile de dire si ceux-ci sont destinés à explorer une humanité inattendue ou à intensifier son insensibilité. Ils agissent plutôt comme des digressions maladroites.

Il y a des problèmes similaires dans le volet narratif parallèle qui se concentre sur l’agent du MI6 Bianca (Lashana Lynch), qui est à la fois un adversaire du Chacal et un homologue implacable et impitoyable. La série veut clairement faire un meilleur travail pour la définir que «connaît les armes, ça fait mal au cul» (comme le dit un superviseur), mais les scènes de vie familiale dans lesquelles elle se sent coupable d’avoir raté la soirée des parents d’une fille ou de devoir se dépêcher laisser le dîner ne servir qu’à imprégner le personnage de clichés.

Cela dit, lorsque la série ajuste sa portée d’un drame domestique à moitié cuit à un thriller procédural à plein régime, elle rate rarement la cible. La série ne durera pas aussi longtemps que le film, mais elle contient suffisamment de suspense et d’action pour en faire une montre divertissante.

★★★☆☆

Épisodes 1 à 5 diffusés MAINTENANT à partir du 7 novembre et sur Peacock aux États-Unis à partir du 14 novembre. Nouveaux épisodes diffusés chaque semaine