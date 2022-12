Revue ‘Tantura’: Déterrer le passé

Le documentaire “Tantura” a déjà relancé une polémique en Israël. Il y a plus de 20 ans, un étudiant diplômé israélien nommé Teddy Katz a soumis une thèse qui examinait les événements dans le village palestinien de Tantura en 1948. S’appuyant sur des dizaines d’entretiens, il a présenté des preuves suggérant que l’armée israélienne avait tué des dizaines de Palestiniens après avoir capturé le village. Dans cette version de l’histoire, Israël ne faisait pas la guerre ; il commettait un massacre. Les vétérans israéliens ont poursuivi Katz, qui s’est rétracté et non rétracté. Dans le documentaire, un professeur de l’université de Katz dit que la thèse a été retirée des étagères de la bibliothèque, et une carte de titre suggère que les retombées ont mis fin à la carrière universitaire de Katz. Mais le film, réalisé par Alon Schwarz, avec Katz partageant un crédit « recherche », lui offre une nouvelle chance de se faire entendre. Plus important encore, il diffuse des extraits des heures de témoignages oraux enregistrés qu’il a conservés.

“Tantura” complète ces clips audio avec des entretiens filmés avec des historiens ; avec des Palestiniens qui étaient à Tantura en 1948 ; et avec, notamment, d’anciens soldats israéliens qui étaient présents et dont les souvenirs varient. Les extraits d’un film d’actualités MGM tourné à l’époque montrent le village abandonné sous un jour non vu dans la version coupée. Un spécialiste de l’arpentage compare des photographies aériennes des années 1940 pour déterminer si un parking a pu recouvrir une fosse commune.