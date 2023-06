Revue SZA – voyage d’une vie avec la superstar du R&B qui casse les genres

OÀ l’approche de n’importe quelle arène, vous pouvez normalement avoir une bonne idée de la tête d’affiche en regardant les gens à l’extérieur. Pas tellement SZA. Les hordes qui attendent la soirée d’ouverture de la tournée UK SOS de la chanteuse américaine sont majoritairement féminines, mais leur uniforme sous-culturel est un mélange incongru : pantalon cargo et bottes de cow-boy, foulards et mailles contrastées, t-shirts à slogan de créateur et nuisettes grungy. C’est un spectacle glorieux, qui montre que la musique rassemble vraiment les gens.

Apparemment, c’est exactement la façon dont SZA le veut. Si Drake, The Weeknd et Kanye West ont défini les années 2010 avec leurs réinventions sombres et tristes du gangsta rap, alors SZA a offert un côté féminin du récit, épousant son culot mais succombant toujours à la soif d’approbation sociale et d’intimité malavisée. . La première femme signataire de Top Dawg Entertainment (Kendrick Lamar, ScHoolboy Q, Isaiah Rashad), son premier album Ctrl a été une percée sismique – nominé pour quatre Grammys, ses hymnes de mauvaise garce avouaient toujours une insécurité qui se cachait en dessous. Le suivi de 2022, SOS, avait le même brief lyrique mais une palette sonore encore plus grande, établissant SZA comme quelqu’un qui partage les goûts toujours plus diversifiés des auditeurs, puisant dans tout et n’importe quoi qui l’émeut.

Se transformant à travers divers décors sur le thème nautique, le spectacle de SZA met en scène cette polyvalence. Elle est en équilibre sur la pointe d’un plongeoir pour l’ouvreur PSA (comme elle est sur la couverture de SOS, reproduisant une image de la princesse Diana); avec un halètement, elle tombe et émerge sur une épave empilée de LED, se déplaçant à travers la chorégraphie fluide de Seek & Destroy. Peu importe la force des gémissements de son groupe live ou l’énergie avec laquelle ses danseurs affluent, sa voix s’élève toujours au-dessus, défiant le public de surpasser ses ad-libs grimpants. Elle réalise bientôt son souhait sur Love Galore : lorsque le collaborateur Travis Scott sort du parapet du navire, les cris s’amplifient jusqu’aux décibels des doigts dans les oreilles, les bras enthousiastes bougeant comme s’ils écrasaient des oiseaux invisibles.

Présenter une star invitée si tôt pourrait être une décision imprudente, mais dans un ensemble de 30 chansons, SZA ne ​​perd jamais une minute. Ghost In the Machine et Blind sont un changement intelligent du rythme intellectuel-indie, tandis que l’effronté et tropical Kiss Me More rappelle à la foule qu’elle peut aussi faire de la pop droite.

Une merveille… SZA en spectacle à Vancouver en mars. Photographie : Andrew Chin/Getty Images

Pour l’ouverture de son troisième acte, nous sommes transportés à l’intérieur d’une salle de contrôle sous-marine qui alimente des images en direct des coulisses, des caméras braquées sur son visage alors que les machinistes bourdonnent autour de son prochain changement vestimentaire. Avant de pouvoir profiter de l’élégance du Truman Show, elle flotte déjà sur les mers de Blind à la Sufjan Stevens, se frayant un chemin à travers le pop-punk de F2F et chantant le favori des fans Drew Barrymore en tailleur sur le sol, échangeant des répliques avec la foule en larmes (« Je me sens si seule que j’oublie ce que je vaux », confie-t-elle; « Nous nous sentons si seuls que nous prétendons que cela fonctionne », disent-ils en écho). Peu de temps après, elle abandonne entièrement la scène principale au profit d’un canot de sauvetage orange qui navigue au-dessus de la foule, envoyant des poignées de confettis et partageant des ballades plus magnifiquement sincères sur un ex-partenaire de 11 ans qui l’a cruellement « bloquée sur tout ».

C’est ce va-et-vient élastique et sans couture entre la personnalité intime et le polissage de la grande production qui fait du spectacle en direct de SZA une merveille. Pour son plus proche, elle se tord lentement à travers le single révolutionnaire The Weekend, avant de finalement se terminer sur les bons jours de rêve, de retour sur le plongeoir et baigné dans l’or du coucher du soleil. C’est une finition discrète, mais digne d’un artiste qui fait confiance au message de son propre catalogue, sachant que terminer sur un optimisme R&B simple n’annule pas la riche variété qui a été présentée auparavant. Le message ultime est clair : quelle que soit la prochaine étape du R&B, vous pouvez compter sur SZA pour diriger le navire.