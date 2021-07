Revue « Summertime » : poésie et mouvement à Los Angeles

Les séquences les plus réussies sont celles qui trouvent de nouvelles façons d’illustrer le sens d’un poème en plus de s’attarder sur le visage de l’interprète en prononçant des lignes délibérément syncopées et minutieusement intonées. Une séquence de danse dans un parking démontre un fantasme de liberté avec une plus grande vitalité que même l’orateur le plus animé est capable de rassembler. Certaines des lignes les plus émouvantes du film sont prononcées à la radio d’un restaurant coréen. Le nouveau rythme fourni par une langue différente brise les schémas de vers plus prévisibles du film, et la diffusion à distance laisse à la fois au public et aux personnages une marge d’imagination – une qualité qui semble malheureusement insuffisante.

Heure d’été

Coté R. Durée : 1 heure 35 minutes. Dans les théâtres.