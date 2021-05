Revue «  Stop Filming Us  »: Méfiez-vous de leur gros plan

«Puis-je, un cinéaste occidental, représenter ce monde?» Postema s’interroge au début de «Stop Filming Us». La réalité qui se dégage des interviews et des segments d’observation du film est que Postema est plus libre de le faire que les artistes natifs de Goma, qui peinent à travailler de manière rentable en dehors de l’influence des institutions étrangères. Betty, une cinéaste, doit demander un financement à l’Institut Français pour terminer le tournage de son projet, tandis que Ley, une photographe, est chargée par des organisations humanitaires privées et des agences des Nations Unies de prendre des photos de réfugiés démunis que beaucoup trouvent exploiteurs.

Les interlocuteurs de Postema répondent par des critiques sincères, mais l’auto-flagellation du réalisateur semble de plus en plus vide – moins un compte avec le néocolonialisme qu’un affichage édenté de culpabilité blanche. Ses idées critiques sont également minces: il y a peu de considération pour les barrières économiques qui séparent les artistes que Postema s’engage dans le débat des gens de la rue dont il défie ouvertement le consentement. Et malgré toutes ses difficultés à savoir qui devrait raconter quelles histoires, «Stop Filming Us» ne crédite finalement qu’un seul réalisateur.

